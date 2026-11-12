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لبنان

جلسة تشريعية عامة في ساحة النجمة... ماذا أقرّ مجلس النواب؟

Lebanon 24
12-11-2026 | 03:56
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جلسة تشريعية عامة في ساحة النجمة... ماذا أقرّ مجلس النواب؟
جلسة تشريعية عامة في ساحة النجمة... ماذا أقرّ مجلس النواب؟ photos 0
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رفع رئيس مجلس النواب نبيه برّي، جلسة مجلس النواب إلى الساعة السادسة من مساء اليوم، بعدما كانت انطلقت قبل الظهر، بغياب رئيس الحكومة نواف سلام، الذي انضم إليها لاحقاً، فور عودته من أنطاليا.
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وأقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة في ساحة النجمة، القانون الوالد مرسوم 3228 الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للأنشاء والدعم لتنفيذ مشروع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وبناء الآنظمة .
كما أقر القانون الوارد بالمرسوم رقم 1149 الرامي إلى إبرام اتفاقية التعاون في الشؤون المالية العسكرية وبروتوكول مشروع تنفيذ الدعم النقدي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التركية.
إلى ذلك، أقر مجلس النواب القانون الوارد بالمرسوم 3139 الرامي إلى الإجازة للحكومة اللبنانية إبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية ساحل العاج حول خدمات النقل الجوي.
 
وردّ المجلس النيابي القانون الوارد في المرسوم 3323 الرامي إلى إلغاء 3 قروض مخصصة لتمويل 3 مشاريع (مشروع تشييد الطريق الساحل الجنوبي ، مشروع زيادة تغذية بيروت الكبرى بمياه الشرب ، سد بسري وبناء ومشروع بناء كلية الصحة في الفنار ضمن مشروع تطوير الجامعة اللبنانية) الى الحكومة.
 
وكان "لبنان 24" كشف يوم أمس، أنّ الحكومة طلبت إلغاء القروض الثلاثة. لقراءة الخبر الرجاء الضغط هنا.
 
وأقر مجلس النواب مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 3351 الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية الوكالة (تمويل بصيغة البيع لأجل) بين الجمهورية اللبنانية والبنك الإسلامي للتنمية من أجل مشروع طريق تحويرة بقرقاشا بشري.

كما أقر مشروع القانون الوارد في المرسوم 13083 الرامي إلى الإجازة للحكومة زيادة مساهمة الدولة اللبنانية في رأسمال المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات عن طريق الاكتتاب في الزيادة العامة الثالثة.

وأقر مجلس النواب مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 13046 الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاق بين الجمهورية اللبنانية والأمم المتحدة ممثلة بمكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان بشأن مكتب إقليمي لمنظمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لبنان.
 
كذلك، أقرّ مجلس النواب فتح اعتماد إضافي بقيمة 100 مليون دولار لتسديد مستحقات المؤسسات والإدارات العامة لكهرباء لبنان.
 
ولم يقرّ مجلس النواب فتح اعتماد إضافي لدعم السائقين العموميين، وأحال مشروع القانون إلى لجنة الأشغال.
 
وأعاد المجلس النيابي الى اللجان النيابية المشتركة مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 1917 الرامي إلى تعديل بعض مواد القانون رقم 449 تاريخ/8/17/ 1995 وتعديلاته تنظيم شؤون الطائفة الإسلامية العلوية في لبنان.
 
وتمّ إقرار مشروع القانون الوارد في المرسوم  3371 الرامي لفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2026 بقيمة 2,266,888,755,000 ليرة لبنانية لصالح هيئة اوجيرو.

وأحال المجلس النيابي الى اللجان المشتركة المشروع القانون الوارد في المرسوم 3953 الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تسريع التحول الرقمي في لبنان.

وأقرّ المجلس اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 19 من القانون 319/ 2019 تسوية مخالفات البناء الحاصلة خلال الفترة من تاريخ 13 /9 /1971 تاريخ 31 كانون الاول 2018.

كما أقرّ اقتراح القانون الرامي إلى تسوية أوضاع رتباء وأفراد في الضابطة الجمركية.
 
وتمّ إقرار اقتراح القانون الرامي إلى إستيفاء رسم مالي مقطوع على معاملات التسديد المبكر لصالح المؤسسة العامة للإسكان.
 
 
الجميّل وبري
 
وفي مستهل الجلسة، طالب النائب سامي الجميل رئيس مجلس النواب نبيه بري، بالرد على رئيس مجلس الشورى الإيراني قاليباف، الذي أعلن ارتباط لبنان بإيران في الحرب والسلم، ليأتي الرد مباشرة من بري: "احسن جواب انو جاوبك هلق"نحنا احرار".
 
مواقف قبل الجلسة
 
وقبيل الجلسة، أعلن النائب فادي كرم أن حل ملف الطاقة لا يعني عودة وزراء القوات اللبنانية إلى حضور جلسات مجلس الوزراء، وذلك لعدم إحالة ملف المتفجرات على المجلس العدلي، وقال: من المهم الاستمرار بمسؤولية التشريع اليوم ولا يجب تجاهل المشاكل الاساسية في لبنان واولها سلاح "حزب الله". كما أشار كرم إلى أن وزير الطاقة سيشارك في الجلسة المخصصة لملف الكهرباء.
النائب جورج عدوان، أوضح من جهته قبيل الجلسة، أن لدى تكتل القوات اللبنانية مطالب عدة في ملف الكهرباء، أبرزها إدراج التعرفة المتحركة على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن التفاهم على هذا الأمر سيتيح حضور وزير الطاقة.

النائب قاسم هاشم اعتبر أن كل تشريع مهم وله انعكاسات إيجابية على المستوى العام، مشيراً إلى وجود الكثير من المواد المهمة التي ستُناقش خلال جلسة اليوم.
 
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