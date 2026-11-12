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لبنان

توقيف مزوري مستندات عقار وضبط مصنع لتزوير المشروبات الروحية

Lebanon 24
12-11-2026 | 04:26
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توقيف مزوري مستندات عقار وضبط مصنع لتزوير المشروبات الروحية
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
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"في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من جرائم التزوير والاحتيال في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول إقدام شخصين مجهولين على تزوير مستندات عقار في محلة الدبية- الشوف، وانتحال صفة مالكه، ومحاولة بيعه.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت عناصر الشعبة من تحديد هويتهما، وهما كل من: ح. ح. (مواليد عام 1971، لبناني) بحقه 4 مذكرات عدلية بجرائم تزوير واستعمال مزور، ج. ق. (مواليد عام 1975، لبناني)

بتاريخ 27-10-2026، وبعد رصد ومراقبة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما في شحيم. بتفتيشهما، تم ضبط مسدس حربي مع ممشط و10 طلقات صالحة للاستعمال، مستندات مزورة (سند) تمليك، إفادة عقارية، هوية، رخصة سوق وإخراج قيد.

بتفتيش منزل (ج. ق.) تم ضبط معمل لتزوير المشروبات الروحية.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب اليهما لجهة محاولتهما بيع عقار في محلة الدبية منتحلين صفة صاحبه، وذلك بعد استحصالهما على أوراق مزورة باسمه، وذلك بالإشتراك مع شخص ثالث.

أجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني بناء على إشارة القضاء المختص، والعمل لا يزال جاريا لتوقيف المتورط الثالث".
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المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

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