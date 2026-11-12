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لبنان

سلام من مؤتمر COP31: الخسائر البيئية للاعتداءات الإسرائيلية تجاوزت 512 مليون دولار

Lebanon 24
12-11-2026 | 04:39
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سلام من مؤتمر COP31: الخسائر البيئية للاعتداءات الإسرائيلية تجاوزت 512 مليون دولار
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أعلن الرئيس نواف سلام انه في لبنان لا يمكن فصل التحديات المناخية عن تداعيات الحروب والانهيار الاقتصادي، وعن المهمة الوطنية الشاقة المتمثّلة في التعافي وإعادة الإعمار. 
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وقال سلام في مؤتمر الأمم المتحدة لتغيّر المناخ (COP31): "لقد أدّت سنوات الأزمة المالية إلى إضعاف مؤسساتنا ومرافقنا العامة، فيما تسبّبت الحروب المتعاقبة بدمار واسع طال البنى التحتية والأراضي الزراعية والغابات والنظم البيئية". 

وأشار إلى ان الخسائر البيئية الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية، التي تشكّل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، تجاوزت 512 مليون دولار أميركي خلال عامَي 2023 و2024، يُضاف إليها ما تكبّده لبنان من خسائر أخرى خلال عام 2026. 

ولفت إلى ان آثار الحرب البيئية تتجاوز هذه الأرقام بكثير، إذ ستبقى ندوبها عميقة في النظم البيئية وسبل العيش والمجتمعات المحلية لسنوات طويلة مقبلة. 

واعتبر سلام ان "التعافي لا يمكن أن يقتصر على إعادة بناء المنازل والطرقات، بل يجب أن يشمل استصلاح الأراضي الزراعية، وإعادة تأهيل النظم البيئية، وإحياء سبل العيش". 

وشدد على ان لبنان يؤكد ضرورة أن تكون استعادة البيئة وتعزيز القدرة على التكيّف مع تغيّر المناخ جزءاً لا يتجزّأ من عملية إعادة الإعمار، إلى جانب تحقيق الاستقرار، واستعادة سيادتنا، واحترام القانون الدولي.

وأضاف: "الجهود الوطنية، مهما بلغت أهميتها، لا تستطيع وحدها تجاوز القيود البنيوية والمالية التي يواجهها بلد يسعى إلى النهوض من أزمات وحروب طويلة ومتلاحقة". 

ودعا سلام إلى زيادة التمويل العام، وتعزيز دور المنح، وتبسيط إجراءات الوصول إلى آليات التمويل القائمة، مع مراعاة الظروف الخاصة للدول المتأثّرة بالأزمات. 


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