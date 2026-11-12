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لبنان

بيرم: من يربط نفسه بإسرائيل سيسقط معها وما يكتب بالحبر الإسرائيلي سيتبدد معه

Lebanon 24
12-11-2026 | 05:06
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بيرم: من يربط نفسه بإسرائيل سيسقط معها وما يكتب بالحبر الإسرائيلي سيتبدد معه
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اعتبر الوزير السابق مصطفى بيرم أن "اتفاق الإطار بين السلطة اللبنانية والعدو الإسرائيلي يشكّل خطأً تاريخيًا وعارًا ارتكبته السلطة"، متهمًا إياها بمخالفة الدستور والإجماع اللبناني والقانونين الدولي والإنساني، وبمنح الاحتلال شرعية بهدف إضعاف لبنان.
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وجاء كلام بيرم خلال احتفال تكريمي أحياه "حزب الله" في بلدة صديقين الجنوبية، لمناسبة "يوم شهيد حزب الله" وذكرى أمينيه العامين السابقين السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، بحضور علماء دين وعائلات شهداء وجرحى وشخصيات وفاعليات وحشد من الأهالي.

وأشار بيرم إلى "أن هناك قوى في العالم تستهدف هذا المكون، وقد ظلّوا يقولون إن ما لا تستطيع إسرائيل القيام به، فليقم به الجيش اللبناني"، مشددا على "أن الجيش فيه من التضحية والشرف والوفاء، في قيادته وضباطه وعناصره وعقيدته، ما يجب المحافظة عليه".

وقال بيرم:" تلاحظون أن بعض الناس يهاجمون الجيش اللبناني، تسويقاً للتقسيم، لأنهم يريدون أن يصنعوا إسرائيليات صغيرة تدعم إسرائيل وتتماهى معها، ولكن من يربط نفسه بإسرائيل سيسقط مع إسرائيل، وما يُكتب بالحبر الإسرائيلي سيتبدد مع الحبر الإسرائيلي".

وفي سياق الحديث عن مذكرة التفاهم بين أميركا وإيران، وما سبق توقيع اتفاق الإطار بين السلطة اللبنانية والعدو الإسرائيلي، أوضح بيرم "أن مذكرة التفاهم الأولى التي أعدّتها إيران، والمؤلفة من خمسة عشر بنداً، كان البند الأول فيها لبنان، وحتى عندما قلّصوا البنود إلى سبعة، بقي لبنان هو البند الأول، وكان بإمكاننا أن نحقق نتائج أفضل، وأن نوقف عمليات التجريف التي توقفت لمدة خمسة أيام، إلا أن الأميركي، لأنه وجد نفسه يخسر أوراق الهيمنة، التفّ علينا عبر اتفاق الإطار".

وأشار بيرم إلى أنه "منذ أيام، نقل مسؤول إيراني كبير عن السيد مجتبى خامنئي إحدى توصياته للقيادة العسكرية بأن الحرب على إيران لن تتوقف إلا بتوقفها في لبنان وانسحاب الأعداء"، لافتا إلى "أن هذا ما صنعه صبر بيئة المقاومة وذكاء المقاومين، رغم كل الأثمان، وذلك لأنه عندما تحصل تغيّرات في العالم، إذا لم تكن أنت من يفاوض، وإذا لم تكن قوياً وتمتلك ورقة تفاوضية تستطيع من خلالها إيلام العدو وإقلاقه، فلن يكون لك مكان على طاولة المفاوضات، وإذا لم تكن أنت على الطاولة، فستكون أنت الطبق الذي يلتهمونه عليها".

وختم بيرم: "إنّ دماء الشهداء وتضحياتهم هي التي تصنع وطناً مقتدراً، وهي التي تحافظ على التعايش والوحدة الوطنية، نحن الذين نقدّم النموذج الإنساني بتضحياتنا، ونقدّم براءة الذمة وحسن السلوك، ونرسم نموذج المواطنة، أنتم العلم اللبناني والنشيد الوطني، ولذلك تحوّلتم إلى أيقونات مؤمنة، قدّمتم أغلى ما لديكم من أجل الوطن، فمزيدا من الوحدة والصبر والوعي والتكافل، وكل الفخر بكم وبشهدائكم وتضحياتكم".
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