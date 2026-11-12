بيرم: من يربط نفسه بإسرائيل سيسقط معها وما يكتب بالحبر الإسرائيلي سيتبدد معه

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اعتبر الوزير السابق مصطفى بيرم أن "اتفاق الإطار بين السلطة والعدو يشكّل خطأً تاريخيًا وعارًا ارتكبته السلطة"، متهمًا إياها بمخالفة والإجماع اللبناني والقانونين الدولي والإنساني، وبمنح شرعية بهدف إضعاف .وجاء كلام بيرم خلال احتفال تكريمي أحياه " " في بلدة صديقين الجنوبية، لمناسبة "يوم حزب الله" وذكرى أمينيه العامين السابقين السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، بحضور علماء دين وعائلات وجرحى وشخصيات وفاعليات وحشد من الأهالي.وأشار بيرم إلى "أن هناك قوى في العالم تستهدف هذا المكون، وقد ظلّوا يقولون إن ما لا تستطيع القيام به، فليقم به "، مشددا على "أن الجيش فيه من التضحية والشرف والوفاء، في قيادته وضباطه وعناصره وعقيدته، ما يجب المحافظة عليه".وقال بيرم:" تلاحظون أن بعض الناس يهاجمون الجيش اللبناني، تسويقاً للتقسيم، لأنهم يريدون أن يصنعوا إسرائيليات صغيرة تدعم إسرائيل وتتماهى معها، ولكن من يربط نفسه بإسرائيل سيسقط مع إسرائيل، وما يُكتب بالحبر الإسرائيلي سيتبدد مع الحبر الإسرائيلي".وفي سياق الحديث عن مذكرة التفاهم بين أميركا وإيران، وما سبق توقيع اتفاق الإطار بين السلطة اللبنانية والعدو الإسرائيلي، أوضح بيرم "أن مذكرة التفاهم الأولى التي أعدّتها ، والمؤلفة من خمسة عشر بنداً، كان البند الأول فيها لبنان، وحتى عندما قلّصوا البنود إلى سبعة، بقي لبنان هو البند الأول، وكان بإمكاننا أن نحقق نتائج أفضل، وأن نوقف عمليات التجريف التي توقفت لمدة خمسة أيام، إلا أن الأميركي، لأنه وجد نفسه يخسر أوراق الهيمنة، التفّ علينا عبر اتفاق الإطار".وأشار بيرم إلى أنه "منذ أيام، نقل مسؤول إيراني كبير عن السيد مجتبى خامنئي إحدى توصياته للقيادة العسكرية بأن الحرب على إيران لن تتوقف إلا بتوقفها في لبنان وانسحاب الأعداء"، لافتا إلى "أن هذا ما صنعه صبر بيئة وذكاء المقاومين، رغم كل الأثمان، وذلك لأنه عندما تحصل تغيّرات في العالم، إذا لم تكن أنت من يفاوض، وإذا لم تكن قوياً وتمتلك ورقة تفاوضية تستطيع من خلالها إيلام العدو وإقلاقه، فلن يكون لك مكان على طاولة المفاوضات، وإذا لم تكن أنت على الطاولة، فستكون أنت الطبق الذي يلتهمونه عليها".وختم بيرم: "إنّ دماء وتضحياتهم هي التي تصنع وطناً مقتدراً، وهي التي تحافظ على التعايش والوحدة الوطنية، نحن الذين نقدّم النموذج الإنساني بتضحياتنا، ونقدّم براءة الذمة وحسن السلوك، ونرسم نموذج المواطنة، أنتم اللبناني والنشيد الوطني، ولذلك تحوّلتم إلى أيقونات مؤمنة، قدّمتم أغلى ما لديكم من أجل الوطن، فمزيدا من الوحدة والصبر والوعي والتكافل، وكل الفخر بكم وبشهدائكم وتضحياتكم".