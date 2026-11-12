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لبنان

من زغرتا إلى منصة أبطال العالم... مهندس لبناني يحتفل بإنجاز في سباقات "الفورمولا وان" (صور)

إعداد "لبنان24"

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Lebanon 24
12-11-2026 | 06:30
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من زغرتا إلى منصة أبطال العالم... مهندس لبناني يحتفل بإنجاز في سباقات الفورمولا وان (صور)
من زغرتا إلى منصة أبطال العالم... مهندس لبناني يحتفل بإنجاز في سباقات الفورمولا وان (صور) photos 0
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إنجازٌ لبناني جديد على الساحة العالمية، وهذه المرة من عالم السرعة وسباقات السيارات، حيث حلّ المهندس اللبناني يوسف أسعد كرم، ابن مدينة زغرتا، على منصة التتويج إلى جانب فريق "مرسيدس AMG بتروناس"، احتفالاً بإحراز لقب بطولة العالم للصانعين في سباقات الفورمولا "وان" لعام 2026.
 ففي مشهد يحمل الكثير من معاني الفخر للبنان، شارك المهندس يوسف أسعد كرم احتفالات فريق "مرسيدس" وذلك عقب سباق جائزة ساو باولو الكبرى الذي أقيم في 8 تشرين الثاني الجاري على حلبة "إنترلاغوس" الشهيرة في البرازيل.
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وجاء تتويج مرسيدس باللقب بعد موسم ناجح، حسم خلاله الفريق المنافسة على بطولة الصانعين، ليضيف إنجازاً جديداً إلى سجله الحافل في عالم "الفورمولا وان"، ويرفع رصيده إلى 9 ألقاب عالمية في هذه البطولة.
 
من زغرتا إلى عالم "الفورمولا وان"
 وُلد يوسف أسعد كرم في زغرتا ونشأ في بيروت، حيث تابع دراسته الجامعية في الجامعة الأميركية في بيروت (AUB)، متخصّصاً في الهندسة الميكانيكية وهندسة البرمجيات، كما أسّس نادي السيارات في الجامعة، في خطوة عكست شغفه المبكر بعالم السيارات والهندسة.
ولم يتوقف طموحه عند حدود لبنان، إذ انتقل لاحقاً إلى بريطانيا لمتابعة تخصصه في مجال الديناميكا الهوائية لسيارات السباق في جامعة "ساوثهامبتون"، واضعاً بذلك الأسس العلمية والمهنية لمسيرته في واحدة من أكثر الرياضات تطوراً من الناحية الهندسية والتكنولوجية.
وفي عام 2022، انضم كرم إلى فريق "مرسيدس  AMG بتروناس" للفورمولا "وان"، بصفة مهندس في مجال الديناميكا الهوائية، وهو اختصاص يشكّل أحد العناصر الأساسية في تطوير سيارات السباق وتحسين أدائها على الحلبات.
 
 
 
 
 
دور هندسي خلف إنجازات السرعة
 في عالم سباقات "الفورمولا وان"، لا تقتصر المنافسة على مهارة السائقين وسرعة السيارات، بل تمتد إلى مختبرات التصميم ومراكز التطوير الهندسي، حيث يعمل مئات المهندسين والمتخصصين على أدق التفاصيل التي يمكن أن تصنع الفارق بين الفوز والخسارة.
ويؤدي مهندسو الديناميكا الهوائية دوراً محورياً في دراسة حركة الهواء حول السيارة، وتطوير التصاميم التي تعزز القوة الضاغطة والثبات وتساهم في تحسين الأداء والسرعة، بما يتناسب مع متطلبات الحلبات المختلفة.
ومن هذا الموقع التقني المتخصص، يساهم يوسف كرم ضمن فريق مرسيدس في العمل الهندسي الذي يقف خلف أداء سيارات الفريق ومنافستها على أعلى المستويات العالمية.
 
 
 
 
9 ألقاب في سجل مرسيدس... واسم لبناني في الاحتفالات
 ويحمل لقب عام 2026 أهمية خاصة لفريق مرسيدس، إذ أعاده إلى قمة بطولة العالم للصانعين، مضيفاً البطولة التاسعة إلى تاريخه في الفورمولا وان.
أما بالنسبة إلى لبنان، فإن وجود مهندس من زغرتا ضمن الفريق الذي حقق هذا الإنجاز، ومشاركته الاحتفال على منصة التتويج في حلبة "إنترلاغوس" في البرازيل، يشكّلان محطة لافتة في مسيرة الكفاءات اللبنانية المنتشرة في أبرز المؤسسات والشركات العالمية.
 
 
 
من زغرتا، مروراً ببيروت، وصولاً إلى بريطانيا وحلبات الفورمولا "وان"، يرسم يوسف أسعد كرم مساراً مهنياً يعكس أهمية العلم والتخصص والمثابرة، ويؤكد أن الكفاءات اللبنانية قادرة على الوصول إلى مواقع متقدمة في أكثر المجالات العالمية تطوراً وتنافسية.

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