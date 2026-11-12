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لبنان

"تاتش" توسّع شبكة الجيل الرابع وتستعد لإطلاق تجريبي للجيل الخامس في 75 موقعاً

Lebanon 24
12-11-2026 | 05:30
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تاتش توسّع شبكة الجيل الرابع وتستعد لإطلاق تجريبي للجيل الخامس في 75 موقعاً
تاتش توسّع شبكة الجيل الرابع وتستعد لإطلاق تجريبي للجيل الخامس في 75 موقعاً photos 0
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 أعلنت شركة "تاتش" في بيان، عن محطات بارزة في خطتها لتوسيع الشبكة وتحديثها، ضمن خطة وزارة الاتصالات لتحديث شبكات الاتصالات. 
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وتهدف الخطة إلى التخفيف الفوري من الاكتظاظ على الشبكة، وإلى استبدال التجهيزات التي بلغت نهاية دورتها التشغيلية بتجهيزات حديثة جاهزة لتشغيل الجيل الخامس.

ميدانياً، توسّع تاتش شبكة الجيل الرابع من عكّار إلى الجنوب عبر إضافة سعة استيعابية لأكثر من 3,300 قطاع لتلبية الطلب في ساعات الذروة، وقد دخل أكثر من 70 في المئة منها في الخدمة. ومن المتوقّع أن تتضاعف السرعات في المواقع المكتظة، وأن ترتفع بين أربعة وخمسة أضعاف في المواقع التي جرت ترقيتها من الجيل الثالث إلى الجيل الرابع.

وعملياً، يعني ذلك للمشترك اتصالاً أكثر استقراراً وسرعات أعلى في ساعات الذروة وتغطية أفضل داخل المباني، في المناطق المشمولة بالأعمال من عكّار إلى الجنوب.

وبالتوازي، تستعد تاتش لإطلاقٍ تجريبي للجيل الخامس في 75 موقعاً كمرحلة أولى، بالتنسيق مع الهيئة المنظّمة للاتصالات وضمن الأطر المرخّصة، تمهيداً للتوسّع إلى مواقع إضافية في مختلف المناطق اللبنانية.

وختم البيان :"وتشكّل التجهيزات المعتمدة في هذه المرحلة أساساً مشتركاً للجيلين الرابع والخامس، بما يتيح تفعيل خدمات الجيل الخامس لاحقاً من دون الحاجة إلى استبدال المعدّات.
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