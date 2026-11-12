دريان بحث ونجل الرئيس التركي في تعزيز العلاقات اللبنانية - التركية.. إردوغان: تركيا ستبقى إلى جانب لبنان وشعبه

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى نجل الرئيس رجب طيب اردوغان السيد بلال اردوغان رئيس "جمعية نشر " بحضور السفير التركي في السيد MURAT Ltem ووفد مرافق، بحضور مفتي والشمال الشيخ محمد إمام، ومفتي عكار الشيخ زيد بكار، والمدير العام للأوقاف الإسلامية الشيخ زهير كبي ،وأمين فتوى طرابلس الشيخ بلال بارودي، ومدير المركز الصحي العام لدار الفتوى الشيخ محمود الخطيب، وممثل الحكومة طارق متري الدكتور سامر حدارة وصهيب جوهر.

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وقدم المفتي دريان لاردوغان ميدالية دار الفتوى عربون محبة وتقدير وبادله اردوغان بتحفة رمزية صناعة تركية.







وادى اردوغان الصلاة في المكتب الخاص لمفتي الجمهورية.







وقال:"نحن سعداء جداً بوجودنا في لبنان ونوجه تحية محبة للشعب اللبناني الذي ندعو له بالرفاهية والسلام، وتركيا جارة وصديقة للبنان وستكون دائماً موجودة من أجل إخواننا وأخواتنا الذين يعيشون في لبنان، و نحن نريد أن نرى لبنان مزدهراً ومستقراً".







ونوه المفتي دريان بزيارة بلال اردوغان لبنان وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، وثمن الجهود والمساعي التي تقوم بها تجاه لبنان وشعبه.

