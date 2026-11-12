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لبنان

إلى أهالي منطقة جزين والجوار... بيانٌ من "كهرباء لبنان"

Lebanon 24
12-11-2026 | 05:51
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صدر عن مؤسسة "كهرباء لبنان" البيان التالي:
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بعد إتمام عملية نقل محول ٦٦/١٥ - ك. ف. - بقدرة ٢٠ م. ف. أ. من محطة جب جنين إلى معمل بولس أرقش، وبعد إتمام عملية التركيب وإجراء التجارب اللازمة، تم وضع المحول المذكور في الخدمة وعادت التغذية الكهربائية في منطقة جزين والجوار إلى وضعها السابق ابتداءً من تاريخ 11/11/2026.
وفي هذا السياق قام مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال الحايك ظهر اليوم ورئيس بلدية العيشية الاستاذ مارسال عون وبالتنسيق مع مدير عام المصلحة الوطنيّة لنهر الليطاني الدكتور سامي علوية بجولة تفقدية لمعمل بولس أرقش للإطلاع على وضع المنشآت الكهربائية في المعمل والمحطة بعد وضع هذا المحوّل قيد الخدمة.
كما تشكر مؤسسة كهرباء لبنان فخامة رئيس الجمهورية على متابعته لهذا الموضوع بتفاصيله، مما ساهم في تذليل العقبات وإنجاز عملية النقل، كما تخص بالشكر القوى الأمنية، ولا سيما الجيش اللبناني، على مواكبتها الفرق الفنية وتأمين الحماية اللازمة لها أثناء تنفيذ المهمة.
وأخيراً تجدر الإشارة إلى أنّه، وبتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية، تقوم مؤسسة كهرباء لبنان حالياً باتخاذ الاجراءات المناسبة بغية استقدام محوّل جديد بقدرة ٤٠ م. ف.أ. إلى محطة التّحويل الرئيسية في معمل بولس أرقش لزوم تلبية طلبات الحمولة الزائدة في منطقة جزين وجوارها.
 
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