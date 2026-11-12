بعلبك الهرمل تجمع البلديات والمنظمات والجهات المانحة في لقاء تنسيقي تنموي.. خضر: لضرورة التعاون بيننا من أجل المصلحة العامة

نظمت محافظة ، "اللقاء التنسيقي التنموي للمنظمات والجهات المانحة"، تحت عنوان: "من احتياجات المنطقة إلى أولويّات التنمية"، في قاعة اتحاد بلديات بعلبك، برعاية المحافظ بشير خضر، وحضور قائمقام الهرمل السيدة هبة زعيتر، المستشار التنموي للإتحادات والبلديات شفيق شحادة، رئيس قسم المحافظة دريد الحلاني، رؤساء اتحادات بلديات: بعلبك، الهرمل، الشلال، غربي بعلبك، وجنوبي بعلبك، رؤساء البلديات الكبرى في المحافظة: بعلبك ، الهرمل ، شمسطار ، ، ، الفاكهة الجديدة ، شعث ، النبي شيت ، وبريتال. ومشاركة مدراء وممثلي مكاتب 5 جهات أممية، و23 منظمة دولية، و22 جمعية إقليمية ومحلية، وممثلين عن 5 مصالح ومؤسسات وإدارات رسمية: مؤسسة مياه ، مصلحة الزراعة، الريجي ، والمشروع الأخضر، وممثل نقيب المهندسين حسن جواد، ومنسق المحافظة مع المنظمات حسن .

وأكد المحافظ خضر، "نحن جميعًا لدينا نفس الأهداف والقيم، هي خدمة الإنسان في محافظة بعلبك الهرمل. وانا مننذ أن مهامي قبل أكثر من 12 سنة، لدي قناعة راسخة، بأن الوزارات والإدارات العامة والمؤسسات الرسمية والبلديات والاتحادات، والمنظمات والجمعيات والهيئات، نتكامل في عملنا من أجل تحسين واقع الحال بمحافظة بعلبك الهرمل".ولفت إلى "أن العلاقة كانت دائماً ممتازة بين الإدارة وبين المنظمات والجمعيات، وكان دائماً هناك تنسيق بين بعضنا من أجل توفير خدمة أفضل للمواطن".وشدد على أهمية "التواصل المباشر والتنسيق بين بعضنا في انطلاقة جديدة في عملنا تمتاز بديناميكية وحركة أكبر".وتابع: "أنا كمحافظ، لا أتدخل بعمل الجمعيات، ولكن أسعى لمواكبة هذه الجمعيات، للتأكد من أنها تعمل ضمن الأنظمة والأطر والقوانين، ولتقديم المساعدة لها بما يمكنها من تحقيق أهدافها في خدمة الناس والمجتمع، ودائماً مكتبي مفتوح للجميع من أجل المساعدة وتسهل العمل. وفي نفس الوقت، لتجنب الهدر والازدواجية في العمل والمشاريع المنفذة".وشدد على "ضرورة التعاون بيننا من أجل المصلحة العامة، والحرص على أن دعم عمل جميع البلديات والاتحادات والجمعيات والمنظمات بما يتوافق مع القوانين المرعية الإجراء، وأن نكون عند الحاجة صلة وصل بين المنظمات والجمعيات من جهة، والبلديات واتحادات البلديات من جهة أخرى".وأشار خضر إلى أن "البلديات تمر بظروف صعبة واستثنائية منذ 6 سنوات، ومن أهم أسبابها التأخير في دفع مستحقات البلديات من الصندوق البلدي المستقل. ولكن حتى لو كانت الموازنات أو المبالغ المالية لدى البلديات ضئيلة، إلا أن لقاءنا مع بعض، والنقاشات وعرض الأفكار الخلاقة والاقتراحات، قد تثمر نتائج كبيرة ولو كانت المبالغ متواضعة ".وتوجه بالشكر "إلى جميع المنظمات والجمعيات التي لبت دعوة المحافظة، والشكر أيضًا لكل التعاون بيننا خلال السنوات الماضية، ولكل المشاريع اللي نفذت، والمساعدات اللي قدمت، والجهود التي بذلت خلال السنوات الماضية".