فتح باب الترشّح لانتخاب خبير إعلامي في "الهيئة الوطنية للإعلام"

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أعلنت عمادة كلية الاعلام ونقابتا الصحافة اللبنانية ومحرري الصحافة اللبنانية فتح باب الترشّح لانتخاب خبير إعلامي لعضوية "الهيئة ". جاء في الإعلان الآتي:"عملاً بأحكام قانون الإعلام الرقم 69/2026 تاريخ 27/8/2026، ولا سيما أحكام المواد 73 و74 و75 و76 منه، وفي إطار استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بتشكيل الهيئة الوطنية للإعلام، تعلن عمادة كلية الاعلام في الجامعة اللبنانية فتح باب الترشّح أمام الأشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية المطلوبة، تمهيداَ لاختيار خبير اعلامي لعضوية الهيئة الوطنية للإعلام وفقاً للأصول والآلية المحدّدة في القانون، على ان تسمي الجهات المذكورة مرشحين اثنين لملء احد المراكز الثلاثة المنصوص عليها في الفقرة (و) من المادة 74 الخاصة بصلاحية .أولاً – المستندات المطلوبةعلى الراغبين في الترشح تقديم طلب خطي موقّع، مرفق بالمستندات الآتية:- سيرة ذاتية مفصّلة تتضمن المؤهلات العلمية والخبرات المهنية والمهام والمسؤوليات التي سبق للمرشح أن تولاها.- صورة عن بطاقة الهوية أو بيان قيد إفرادي حديث (يثبت أنّه لم يتعدّ شرط السن المحدّد قانوناً).- شهادة صادرة عن اللجنة الطبية الرسمية المختصة، وفقاً لأحكام المادة الرابعة من نظام الموظفين.- بيان سجل عدلي حديث لا يعود تاريخه إلى أكثر من ثلاثة أشهر.- تصريح خطي موقّع، يؤكد استيفاء شروط الأهلية وعدم توافر حالات التمانع أو تضارب المصالح المنصوص عليها قانوناً، بما فيها القيود المتعلقة بالمناصب السياسية والحزبية والمصالح الإعلامية المباشرة وغير المباشرة.- أي مستندات إضافية يرى المرشح أنها مفيدة لإبراز مؤهلاته وخبراته ذات الصلة بمهام "الهيئة الوطنية للإعلام".(ملاحظة: يمكن للجهة المعنية ان تطلب مستندات تكميلية لازمة وخاصة بها، للتحقق من استيفاء الشروط القانونية، مع مراعاة المساواة بين المرشحين)ثانياً - مهلة تقديم الطلبات وآليتها- تُقدّم طلبات الترشّح إلى أمانة سر عمادة كلية الاعلام-الطيونة، اعتباراً من 13 تشرين الثاني 2026 ولغاية 8 كانون الاول 2026ضمناً، خلال أوقات الدوام الرسمي.- تُسجّل الطلبات الواردة وفق الأصول، ويُعطى كل مرشح إشعاراً باستلام ملفه، ولا تُقبل الطلبات المقدمة بعد انقضاء المهلة، وفقاً للأحكام القانونية المرعية الإجراء.ثالثاً - دراسة الطلبات وإجراءات الانتخاببعد انتهاء مهلة تقديم الطلبات، يتم التحقق من استيفاء المرشحين جميع الشروط القانونية واكتمال المستندات المطلوبة، من خلال التدقيق في السير الذاتية الموثقة والملفات المقدمة، وإجراء اللقاءات مع المرشحين عند الاقتضاء وتوثيقها بمحاضر، بما يتيح تكوين ملف متكامل لكل مرشح، وفقاً لأحكام الفقرة "ب" من المادة 74 من قانون الإعلام.يعلن موعد الانتخابات وآليتها وفقاً للإجراءات المعتمدة لدى الجهة الناخبة، مع مراعاة مبادئ العلنية والشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص.تُجرى الانتخابات وفقاً لأحكام قانون الإعلام والقواعد القانونية والتنظيمية المرعية الإجراء، ويُنظّم محضر رسمي بنتائجها، يُحال إلى رئيس مجلس الأعلى وفقاً لأحكام الفقرة "د" من المادة 74 من القانون المذكور، تمهيداً لاستكمال إجراءات تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام.يأتي هذا الإعلان في إطار استكمال الإجراءات القانونية لتأليف "الهيئة الوطنية للإعلام"، بما يضمن سلامة عملية الترشّح والاختيار، ويساهم في إنشاء هيئة مستقلة وقادرة على الاضطلاع بالمهام التي أناطها بها القانون.