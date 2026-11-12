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لبنان

بدء الأعمال التنفيذية في مشروع جسر الليطاني بين صور والزهراني

Lebanon 24
12-11-2026 | 06:17
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بدء الأعمال التنفيذية في مشروع جسر الليطاني بين صور والزهراني
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انطلقت الأعمال التنفيذية لإنشاء جسر فوق نهر الليطاني، يربط أقضية صور وبنت جبيل بأقضية الزهراني والنبطية، وذلك بعد المساعي التي بذلتها بلدية بدياس لدفع المشروع إلى حيّز التنفيذ، بما يسهم في تسهيل التنقل بين مناطق الجنوب وتعزيز التواصل الجغرافي بينها.

 
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وبدأت الورشة قبل ثلاثة أيام، حيث ظهرت أولى معالم المشروع من خلال صب الأرضية المخصصة لإقامة قواعد الجسر، بالتزامن مع تنفيذ أعمال توسعة الطريق على الضفة المقابلة باتجاه بلدة أرزي، ضمن العقارات المخصصة للمشروع، تمهيداً لتعبيدها.

 

ويُنتظر أن يشكل الجسر إضافة مهمة إلى شبكة الطرق الجنوبية، نظراً إلى دوره في تسهيل انتقال المواطنين من القرى الواقعة جنوب الليطاني إلى المناطق شماله، واختصار مسافات التنقل والوقت، خصوصاً أن الطريق المؤدية إليه ترتبط مباشرة بأوتوستراد الساحل عند منطقة القاسمية.

ويأتي تنفيذ المشروع استجابة لحاجة إنمائية وخدماتية ملحّة، في ظل ما يشكله نهر الليطاني من عائق جغرافي أمام حركة التنقل بين عدد من قرى وأقضية الجنوب، ما يجعل إنشاء الجسر خطوة أساسية لتعزيز الربط بين المناطق وتحسين حركة المرور بينها.

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