تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

ما لم يعلنهُ نعيم قاسم في خطابه.. اتفاق عمره 20 عاماً لم يُطبّق بالكامل!

محمد الجنون Mohammad El Jannoun

|
Lebanon 24
12-11-2026 | 07:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
ما لم يعلنهُ نعيم قاسم في خطابه.. اتفاق عمره 20 عاماً لم يُطبّق بالكامل!
ما لم يعلنهُ نعيم قاسم في خطابه.. اتفاق عمره 20 عاماً لم يُطبّق بالكامل! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

في كلمته يوم أمس، أعاد الأمين العام لـ"حزب الله"، الشيخ نعيم قاسم، طرح مسألة سلاح "الحزب"، معلناً الاستعداد لمناقشة هذا الملف بعد الانسحاب الإسرائيلي ووقف ما وصفه بـ"الوصاية"، بالتوازي مع دعوته إلى العودة للقرار الدولي 1701 واتفاق وقف الأعمال العدائية المبرم في 27 تشرين الثاني 2024.
Advertisement

فعلياً، يفتح هذا الموقف الباب أمام تساؤلات أساسية تتعلق بمدى استعداد "الحزب" للانتقال من إعلان الالتزام بالاتفاقات إلى تطبيقها فعلياً، ولا سيما أن التجارب السابقة أظهرت فجوة بين النصوص المعتمدة والواقع الميداني.

في الواقع، تتمثل المسألة الأولى في طبيعة النقاش الذي يبدي "حزب الله" استعداده لخوضه بشأن سلاحه. هنا، يأتي السؤال الأبرز: هل يتجه "الحزب" جدياً نحو البحث في استراتيجية دفاعية جديدة تضع قرار استخدام السلاح تحت سلطة الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية؟ أم أن هذا النقاش سيتحول إلى مسار طويل من الأخذ والرد، يعيد إنتاج خلاف داخلي قديم من دون الوصول إلى نتائج عملية؟

عند هذه النقطة، تبرز أهمية التمييز بين الاستعداد لمناقشة السلاح والاستعداد للتوصل إلى اتفاق بشأنه. وعملياً، فإن مجرد فتح النقاش لا يعني بالضرورة القبول بحصر السلاح بيد الدولة، خصوصاً إذا لم يترافق ذلك مع تصور واضح للآليات والمهل والضمانات.

أما المسألة الثانية، فتتعلق بدعوة قاسم إلى العودة للقرار 1701، الذي صدر عقب حرب تموز 2006، ونص على ترتيبات أمنية تشمل إنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي أفراد مسلحين أو معدات وأسلحة غير تلك التابعة للحكومة اللبنانية وقوات "اليونيفيل".

غير أن السنوات التي أعقبت صدور القرار شهدت استمرار وجود بنى عسكرية وقدرات تابعة لـ"حزب الله" في جنوب الليطاني، بما يطرح تساؤلات جدية حول مستوى الالتزام الفعلي بأحكامه.

وعليه، فإن الدعوة اليوم إلى تطبيق القرار تستوجب مراجعة تجربة السنوات الماضية، وتحديد الضمانات التي تحول دون تكرار الاختلالات نفسها، خصوصاً أن أي اتفاق جديد أو عودة إلى اتفاق سابق لن يحققا الاستقرار ما لم يقترنا بإجراءات ملموسة على الأرض.

مع ذلك، تتسع هذه الإشكالية عند الانتقال إلى اتفاق 27 تشرين الثاني 2024، الذي جاء بترتيبات أكثر تفصيلاً لوقف الأعمال العدائية، وشمل التزامات تتعلق بالانتشار العسكري ومنع الأنشطة المسلحة غير المصرح بها، إلى جانب الالتزامات المفروضة على إسرائيل.

في الوقت نفسه، فإن المعلومات التي تحدثت عن محاولات "حزب الله" إعادة بناء قدراته العسكرية بعد الحرب تثير بدورها تساؤلات بشأن مدى الالتزام بالترتيبات الأمنية المنصوص عليها في الاتفاق.

ومن هنا، لا يكفي أن يعلن "الحزب" تمسكه باتفاق 27 تشرين الثاني، بل يفترض أن يوضح موقفه من مجمل بنوده، وكيفية تطبيقها، وما إذا كان مستعداً للقبول بترتيبات تمنع إعادة إنتاج الواقع العسكري السابق.

في المقابل، لا يمكن فصل هذه المسائل عن استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية، وما يرافقه من عمليات عسكرية وانتهاكات للسيادة اللبنانية.

بشكل حاسم، فإن أي مسار جدي نحو الاستقرار يفترض إلزام إسرائيل بالانسحاب ووقف اعتداءاتها، بالتوازي مع تمكين الدولة اللبنانية من بسط سلطتها على كامل أراضيها.

غير أنّ الانسحاب الإسرائيلي، على أهميته، لا ينبغي أن يشكل مدخلاً للعودة إلى المعادلة السابقة، التي أتاحت وجود قرار عسكري خارج مؤسسات الدولة. وبالتأكيد، فإن لبنان يحتاج، بعد انتهاء الاحتلال، إلى مرحلة مختلفة تكون فيها مسؤولية حماية الحدود وإدارة الأمن والدفاع وقرار السلم والحرب محصورة بالمؤسسات الدستورية والشرعية، بعيداً عن أي ازدواجية في السلطة العسكرية.

في المحصلة، تضع تصريحات نعيم قاسم "حزب الله" أمام اختبار سياسي وأمني يتجاوز مسألة إعلان النيات. وضمنياً، فإنَّ العودة إلى القرار 1701 واتفاق 27 تشرين الثاني لا يمكن أن تكون انتقائية، كما أن المطالبة بإلزام إسرائيل بتعهداتها ينبغي أن تترافق مع استعداد مماثل من "الحزب" للالتزام بما تفرضه هذه الترتيبات.

أما المسؤولية الدولية، فتتمثل في ضمان انسحاب إسرائيل ووقف اعتداءاتها، وعدم تحويل الاتفاقات إلى أدوات تتيح استمرار العمليات العسكرية داخل الأراضي اللبنانية.

وبشكل حازم، فإن المعيار الحقيقي لأي اتفاق لا يكمن في إعلان العودة إليه، بل في الالتزام الكامل والمتبادل بأحكامه، ومن دون ذلك، سيبقى لبنان أمام خطر إعادة إنتاج الأزمات نفسها، ولو تحت عناوين سياسية وأمنية مختلفة.
المصدر: خاص "لبنان24"
مواضيع ذات صلة
ما لم يقله نعيم قاسم في خطابه.. مسألة "مقلقة جداً"
lebanon 24
Lebanon24
12/11/2026 22:16:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم: نعلن إطلاق مؤسسة حفظ ونشر تراث السيد حسن نصر الله
lebanon 24
Lebanon24
12/11/2026 22:16:34 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في ذكرى يوم الشهيد
lebanon 24
Lebanon24
12/11/2026 22:16:34 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: لا شرعية لاتفاق الإطار لمخالفته الدستور واتفاق الطائف والقوانين وخطاب القسم الرئاسي والبيان الحكومي
lebanon 24
Lebanon24
12/11/2026 22:16:34 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

مقالات لبنان24

الأمين العام

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

إسرائيل

الدستور

التزام

النقاش

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

محمد الجنون Mohammad El Jannoun

@MhdJannoun
صحافي وكاتب ومُحرّر
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:56 | 2026-11-12
Lebanon24
14:45 | 2026-11-12
Lebanon24
14:00 | 2026-11-12
Lebanon24
13:57 | 2026-11-12
Lebanon24
13:54 | 2026-11-12
Lebanon24
13:35 | 2026-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24