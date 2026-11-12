أمهات لبنانيات يعتصمن أمام مجلس النواب للمطالبة بحق منح الجنسية لأولادهنّ

نفذت حملة "صرخة - وجع أمّ"، ، وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب، تزامناً مع انعقاد الجلسة التشريعية العامة، بمشاركة أمهات لبنانيات وأبنائهن، للمطالبة بإقرار حق المرأة في منح جنسيتها لأولادها.

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ورفعت المشاركات لافتات عبّرن فيها عن رفضهنّ لما وصفنه بالتمييز بحق المرأة اللبنانية، وأكدن أن حرمانها من نقل جنسيتها إلى أبنائها ينتقص من حقها في المواطنة الكاملة، ويحرم آلاف الأولاد المولودين لأمهات لبنانيات من حقوق أساسية تشمل التعليم والطبابة والعمل والاستقرار في بلد أمهاتهم.

وأشارت الحملة إلى أن هؤلاء الأبناء نشأوا في ويشكلون جزءاً من نسيجه الاجتماعي والاقتصادي، معتبرة أنه لا يجوز التعامل معهم كغرباء في وطن تنتمي إليه أمهاتهم.

وشددت على أن الوقفة تأتي ضمن مسار نضالي متواصل، مؤكدة استمرار التحركات إلى حين إقرار حق المرأة اللبنانية في منح جنسيتها لأولادها كاملاً، من دون قيود أو استثناءات تنتقص من مواطنتها.