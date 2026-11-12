البطاركة والأساقفة الكاثوليك ينتخبون المطران إلياس نصار لمتابعة أوضاع القرى المسيحية الحدودية في الجنوب

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واصل مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في أعمال دورته العادية التاسعة والخمسين، المنعقدة في الصرح البطريركي في بكركي، تحت عنوان "نحو كنيسة متجدّدة في زمن الأزمات".استهل اليوم الرابع بصلاة بحسب طقس الكنيسة الأرمنية الكاثوليكية، تلاها الانتقال إلى المحور الثالث والأخير من موضوع ، بعنوان "كنيسة تشهد للمحبة"، حيث قدم الخوري الدكتور طانيوس خليل مقدمة لاهوتية وراعوية عامة، تناولت أبعاد شهادة الكنيسة للمحبة في ظل الأزمات والتحديات الراهنة، ودعوتها إلى تجسيد هذه المحبة في خدمة الإنسان والمجتمع.بعد ذلك، توزع البطاركة والمطارنة وأعضاء المجلس على مجموعات العمل، متّبعين منهجية "المحادثة في الروح"، للتأمّل والحوار حول سبل تجسيد المحبة في حياة الكنيسة ورسالتها، وتعزيز حضورها وخدمتها للإنسان والمجتمع. واختتمت هذه الجلسات بعرض خلاصات المجموعات ومناقشتها في الهيئة العامة.وفي إطار اهتمام المجلس بالأوضاع الصعبة التي تعيشها القرى المسيحية الحدودية في الجنوب، انتخب المجلس المطران إلياس نصار رئيسا للجنة الخاصة لمتابعة أوضاع هذه القرى وأهلها، والتي أُقر تشكيلها خلال أعمال الدورة الحالية.وتُعنى اللجنة بمواكبة التحديات الأمنية والإنسانية والاجتماعية والمعيشية التي يواجهها أبناء هذه القرى، والعمل على تأمين الدعم والمساندة اللازمين لتعزيز صمود الأهالي في أرضهم، وتسهيل عودة إلى بلداتهم بصورة آمنة وكريمة.كما تتولى اللجنة متابعة هذه والتنسيق مع والكرسي الرسولي والمؤسسات الدولية والمنظمات الإغاثية والإنسانية، بهدف حشد الجهود وتنسيق المبادرات والمساعدات والاستجابة للحاجات الملحّة، بما يحفظ كرامة أبناء هذه القرى ويعزز حضورهم وتجذّرهم في أرضهم.وفي إطار متابعة المسيرة السينودسية، أقر المجلس تشكيل لجنة خاصة لمواكبة المسيرة السينودسية خلال المرحلة الممتدة من سنة 2026 إلى سنة 2028، برئاسة المطران منير خيرالله، على أن تضمّ ممثلين عن مختلف الكنائس الكاثوليكية في لبنان، من إكليريكيين ومكرّسين ومكرّسات وعلمانيين.وتتولى هذه اللجنة مواكبة المرحلة الأولى من المسيرة السينودسية على صعيد الأبرشيات الكاثوليكية في لبنان، خلال النصف الأول من سنة 2027، بالتنسيق مع الجهات الكنسية المعنية، على أن تتابع في النصف الثاني من السنة نفسها إعداد التقرير اللاهوتي والراعوي الجامع باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، تمهيدا لتقديمه باسم الكنيسة الكاثوليكية في لبنان إلى الأمانة العامة للسينودس في روما، وإلى الأمانة العامة لمجلس بطاركة الشرق الكاثوليك.وفي القسم الثاني من النهار، تابع مناقشة عدد من الشؤون الكنسية والإدارية والتنظيمية، ولا سيما ما يتعلق باللجان الأسقفية التابعة للمجلس، حيث جرى تجديد ولايات عدد من رؤسائها ونواب رؤسائها، وانتخاب رؤساء جدد للجان أخرى، في إطار تعزيز عمل هذه اللجان وتفعيل رسالتها.كما انتخب المجلس الخوري جوزف كيروز مرشدا عاما لرابطة الأخويات في لبنان، خلفا للأب دجوني الحاصباني الأنطوني.واختتم اليوم الرابع على أن يتابع المجلس أعماله يوم غد الجمعة 13 تشرين الثاني 2026، حيث تُختتم الدورة العادية التاسعة والخمسون، ويُتلى البيان الختامي عند الأولى والنصف بعد الظهر، متضمنا أبرز المواقف والقرارات والتوصيات التي صدرت عن أعمال هذه الدورة.