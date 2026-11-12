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لبنان

العثور على شاب مجهول الهويّة في منطقة عين سعادة... هل من يعرف عائلته؟

Lebanon 24
12-11-2026 | 09:32
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العثور على شاب مجهول الهويّة في منطقة عين سعادة... هل من يعرف عائلته؟
العثور على شاب مجهول الهويّة في منطقة عين سعادة... هل من يعرف عائلته؟ photos 0
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صـدر عـن المديريّـة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البـلاغ التّالــي:

تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة شاب مجهول الهويّة عثر عليه على جانب الطريق في محلّة عين سعادة بتاريخ اليوم 12-11-2026، مصابًا برضوض وكسور في مختلف أنحاء جسمه. وقد تمّ نقله بواسطة الصّليب الأحمر اللبناني إلى مستشفى ضهر الباشق، حيث يتلقّى العلاج المناسب وهو بحالة مستقرّة.
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علمًا أنه من ذوي الاحتياجات الخاصّة، ولا أوراق ثبوتيّة بحوزته تعرّف عنه.

لذلك، يُرجى من الذين لديهم أي معلومات عنه أو عن ذويه أو أقاربه، إبلاغهم الحضور إلى فصيلة برمّانا في وحدة الدّرك الإقليمي، أو الاتّصال على الرقم: 860226-24 لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة.
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