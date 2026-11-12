العثور على شاب مجهول الهويّة في منطقة عين سعادة... هل من يعرف عائلته؟

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صـدر عـن المديريّـة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البـلاغ التّالــي:تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة المختص، صورة شاب مجهول الهويّة عثر عليه على جانب الطريق في محلّة بتاريخ اليوم 12-11-2026، مصابًا برضوض وكسور في مختلف أنحاء جسمه. وقد تمّ نقله بواسطة الصّليب الأحمر اللبناني إلى ، حيث يتلقّى العلاج المناسب وهو بحالة مستقرّة.علمًا أنه من ذوي الاحتياجات الخاصّة، ولا أوراق ثبوتيّة بحوزته تعرّف عنه.لذلك، يُرجى من الذين لديهم أي معلومات عنه أو عن ذويه أو أقاربه، إبلاغهم الحضور إلى فصيلة برمّانا في وحدة الدّرك الإقليمي، أو الاتّصال على الرقم: 860226-24 لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة.