العبسي عرض لاوضاع تلفزيون لبنان مع النداف واستقبل البركس وحجار

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اختارت النجمة أنجلينا جولي ولاية كونيتيكت لتكون مقر إقامتها الجديد، بعد بيع قصرها التاريخي في بولاية مقابل 24.75 مليون دولار، في سبتمبر الماضي، وفقاً لما أورده موقع "بيج 6".وبحسب الموقع، اشترت أنجلينا، البالغة من العمر 51 عاماً، عقاراً في كونيتيكت، في خطوة تأتي بعد انتهاء القيود المرتبطة باتفاقية حضانة أبنائها مع زوجها السابق، الممثل بيت، الذي انفصلت عنه عام 2016.وكانت أنجلينا أوضحت في مقابلة مع مجلة " ريبورتر" عام 2024 أنها بقيت في لوس أنجلوس بسبب ترتيبات الطلاق وحضانة الأطفال، مشيرة إلى أنها ستتمكن من المغادرة بعد بلوغ أبنائها سن 18 عاماً.وبلغ التوأمان نوكس وفيفيان، أصغر أبنائها، عامهما الثامن عشر في يوليو الماضي؛ ما أتاح لها مساحة أكبر لاتخاذ قرار الانتقال.وكانت الممثلة اختارت قصرها السابق، الذي يضم 6 غرف نوم و10 حمامات، بعد انفصالها عن بيت، نظراً إلى قربه من منزل والد أبنائها.ورغم توجهها إلى كونيتيكت، فلا تعتزم أنجلينا الاستقرار في طوال الوقت، إذ كشفت أنها تخطط لقضاء فترات طويلة خارج البلاد، خصوصاً في كمبوديا، مسقط رأس ابنها مادوكس، إلى جانب زيارة أفراد عائلتها المنتشرين في أنحاء العالم.