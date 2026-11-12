في بيان.. بطريركية السريان الكاثوليك توضح حقيقة ما يُتداول عن عقارها في كفرذبيان

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"يتمّ التداول في الآونة الأخيرة، عبر بعض المواقع الإعلامية وصفحات التواصل الإجتماعي، بمعلومات مغلوطة وادّعاءات عارية من الصحّة تتناول عقاراً تملكه بطريركية السريان الكاثوليك الأنطاكية في منطقة كفرذبيان – كسروان. وتتضمّن هذه المنشورات مغالطات من شأنها تضليل الرأي العام والإساءة إلى سمعة البطريركية ومكانتها.إزاء ما يُنشر ويُروَّج له من وشائعات لا تستند إلى وقائع أو مستندات موثوقة، يهمّ البطريركية أن توضح للرأي العام ما يلي:أولاً: إنّ البطريركية، بصفتها المالكة الشرعية للعقار المذكور، تؤكّد تمسُّكها الكامل بحقوقها، وحرصها الدائم على إدارة ممتلكاتها وفقاً للقوانين المرعية الإجراء، بعيداً عن أيّ اعتبارات أو مزاعم يتمّ تداولها خلافاً للحقيقة.ثانياً: تستغرب البطريركية أشدّ الإستغراب إقدام بعض الجهات والأفراد على نشر معلومات مضلِّلة، متناولةً أسماء مستأجرين بشكل يثير الشكّ، ومضيفةً أسماء مجهولة لا علم للبطريركية بها. إنّ هذا التشويه لمشروع حيوي يهدف إلى المسّ بسمعة البطريركية وسمعة المستأجر- الذي هو وشريكه من أبناء الكنيسة حصراً - في مخالفة واضحة لأبسط قواعد الدقّة والموضوعية. وإذ تحترم البطريركية حرّية الرأي والإعلام المسؤول، فإنّها تؤكّد أنّ هذه الحرّية لا يجوز أن تتحوّل إلى وسيلة لنشر الإفتراءات.ثالثاً: تدعو البطريركية جميع الوسائل الإعلامية والناشطين على مواقع التواصل الإجتماعي إلى توخّي الدقّة، وعدم الإنجرار وراء الأخبار الكاذبة التي تعزف على الوتر الطائفي البغيض دون أيّ أساس موضوعي. كما تطالب الجهات التي نشرت هذه الإدّعاءات بالتوقّف فوراً عن تداولها وتصحيحها، واستقاء المعلومات من البطريركية ذاتها، باعتبارها المرجع الأساسي لشؤونها.رابعاً: تؤكّد البطريركية أنّ هذا الموضوع بات في عهدة المرجعيات القضائية المختصّة التي تكنّ لها ملء الثقة. وتحتفظ بكامل حقوقها القانونية في اتّخاذ جميع الإجراءات اللازمة بحقّ كلّ من يثبت تورُّطه في اختلاق هذه الأخبار، أو ترويجها، أو التشهير بها، سواء مباشرةً أو عبر منصّات التواصل.خامساً: لم تتوانَ البطريركية يوماً عن الوقوف إلى جانب أبنائها، لا سيّما في ظلّ الظروف الصعبة التي يمرّ بها ، من خلال مبادرات متكرّرة، كإعفاء العديد من المستأجرين من بدلات الإيجار، وتأمين التعليم المجّاني في مدارسها للسنة السابعة على التوالي. إنّ هذه المبادرات هي نهج ثابت وتأكيد على التزامها التاريخي بخدمة الإنسان وصون كرامته، وليست وليدة اليوم، ولا ردّاً على حملات التشويه.ختاماً، إنّ البطريركية ترفض رفضاً قاطعاً أيّ محاولات للتشكيك بدورها أو استغلال مواقفها وتحريفها. وتجدِّد التزامها الثابت بخدمة أبنائها والدفاع عن حقوقهم، مؤكّدة أنّ الحقيقة لا تُطمَس بالشائعات، وأنّ العدالة تبقى المرجع الفصل في مواجهة الإفتراءات".