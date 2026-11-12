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لبنان

من 13 إلى 15 تشرين الثاني... هذا ما ستشهده الأوزاعي والليلكي وطريق صيدا القديم

Lebanon 24
12-11-2026 | 10:00
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من 13 إلى 15 تشرين الثاني... هذا ما ستشهده الأوزاعي والليلكي وطريق صيدا القديم
من 13 إلى 15 تشرين الثاني... هذا ما ستشهده الأوزاعي والليلكي وطريق صيدا القديم photos 0
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صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:

ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بأعمال تعبيد وتأهيل في الأوزاعي للطريق الممتدة من نولة المرامل – تقاطع الإمام المهدي، باتّجاه النافعة- محطّة ناصر بتواريخ 13 و14 و15 الجاري، اعتبارًا من الساعة 09،00 ولغاية السّاعة 14،00.
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علمًا أنّ هذه الأشغال، لن تؤدّي إلى منع مرور السير بشكل كامل.

ستقوم إحدى الشّركات سيتمّ تمديد ألياف ضوئيّة عائدة لوزارة الاتّصالات – هيئة أوجيرو في محلّة الليلكي- بالقرب من محال “سلة وغلة”. كما سيتمّ تنفيذ أعمال حفر على طريق صيدا القديمة، للغاية عينها، اعتبارًا من السّاعة 09،00 ولغاية السّاعة 13،00 من تاريخ الغد 13-11-2026.
يرجى من المواطنين أخذ العلم والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير الموضوعة، تسهيلًا لحركة المرور.
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