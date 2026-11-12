من 13 إلى 15 تشرين الثاني... هذا ما ستشهده الأوزاعي والليلكي وطريق صيدا القديم

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صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بأعمال تعبيد وتأهيل في للطريق الممتدة من نولة المرامل – تقاطع الإمام ، باتّجاه النافعة- محطّة ناصر بتواريخ 13 و14 و15 الجاري، اعتبارًا من الساعة 09،00 ولغاية السّاعة 14،00.علمًا أنّ هذه الأشغال، لن تؤدّي إلى منع مرور السير بشكل كامل.ستقوم إحدى الشّركات سيتمّ تمديد ألياف ضوئيّة عائدة لوزارة الاتّصالات – في محلّة الليلكي- بالقرب من محال “سلة وغلة”. كما سيتمّ تنفيذ أعمال حفر على ، للغاية عينها، اعتبارًا من السّاعة 09،00 ولغاية السّاعة 13،00 من تاريخ 13-11-2026.يرجى من المواطنين أخذ والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير الموضوعة، تسهيلًا لحركة المرور.