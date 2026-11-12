عوده استقبل بلال اردوغان: لتقديم مصلحة الوطن على أي مصلحة

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استقبل متروبوليت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عوده نجل الرئيس نجم الدين بلال أردوغان، يرافقه سفير في مراد لوتيم، رئيس المعهد الثقافي التركي يونس إمره ووفد من السفارة.بعد الزيارة، قال أردوغان: "نحن في زيارة للبنان، قادمين من تركيا، في بادرة صداقة وتقدير، انطلاقا من التاريخ والثقافة المشتركة التي تجمع بلدينا، ومن روابط الجوار والعلاقات الأخوية والودّية التي تربط الشعبين التركي واللبناني".أضاف: "لقد التقينا خلال هذه الزيارة، عددا من الشخصيات والمسؤولين البارزين، من بينهم فخامة رئيس الجمهورية وسماحة مفتي الجمهورية، وها نحن اليوم في رحاب صاحب السيادة. لقد تناولنا خلال لقائنا مستقبل لبنان، والتحديات والصعوبات التي يواجهها والمنطقة بأسرها، كما بحثنا في الدور الذي تستطيع تركيا أن تؤديه، بصفتها دولة جارة وصديقة، لتكون قوة خير واستقرار ودعم للبنان. كذلك تطرقنا إلى الأهمية المحورية للتربية والتعليم في بناء ، ولا سيما مستقبل أطفالنا وأبنائنا وأجيالنا الجديدة، وضرورة العمل على توفير مستقبل أفضل لهم، بعيدا عما نشهده اليوم من أزمات واضطرابات وتحديات".وتابع: "شددنا أيضا على أهمية أن يجتمع اللبنانيون فيما بينهم، وأن يتوحدوا حول مسؤولية تقرير مصير وطنهم، بعيدا عن تدخلات الخارج التي غالبا ما تحركها المصالح الخاصة، وأن يكون القرار في مستقبل لبنان نابعا من إرادة أبنائه أنفسهم. وإنني آمل وأصلي أن يتمكن أبناء لبنان من الالتقاء والتكاتف، وأن يتوحدوا من أجل تقرير مصير هذا الوطن العظيم، بما يمثله من فسيفساء فريدة من الثقافات والطوائف والتقاليد، ومن نموذج غنيّ للتنوّع والتعايش".وقال: "أود أن أؤكد، كما ذكرت لصاحب السيادة خلال لقائنا، أن تركيا ستبقى دائما إلى جانب لبنان، وأنها ستظل حريصة على أن تكون قوة للخير، وأن تؤدي دورا إيجابيا وبناء في دعم هذا البلد الصديق وجواره".وكان عوده رحب بضيفه، وأكد أن "شعب لبنان قريب من الشعب التركي وأن تركيا تشبه لبنان من حيث التنوّع والعيش الهانئ بين مكوناته"، مشددا على أن "علاقة اللبنانيين هي علاقة أفراد العائلة الواحدة التي تتكاتف عند المصاعب لكن بعض الجهات يستغلّون لبنان لتحقيق مصالحهم وتفكيك اللبنانيين".وأكد أن "لا أعداء للبنان سوى أصحاب الأطماع والمصالح، فيما الاستثمار الحقيقي يجب أن يكون في تضامن اللبنانيين وجمع الإختلافات بدلا من التقسيم مع تأكيد حق الشعوب في تقرير مصيرها. من هنا ضرورة وضع حد للمصالح الخارجية ومحاربة كل من يسعى لتحقيق مصالحه على حساب مصلحة لبنان، وضرورة تنشئة جيل على المواطنة الحقيقية وتقديم مصلحة الوطن على أيّ مصلحة".