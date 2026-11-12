تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

عوده استقبل بلال اردوغان: لتقديم مصلحة الوطن على أي مصلحة

Lebanon 24
12-11-2026 | 10:07
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
عوده استقبل بلال اردوغان: لتقديم مصلحة الوطن على أي مصلحة
عوده استقبل بلال اردوغان: لتقديم مصلحة الوطن على أي مصلحة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عوده نجل الرئيس التركي نجم الدين بلال أردوغان، يرافقه سفير تركيا في لبنان مراد لوتيم، رئيس المعهد الثقافي التركي يونس إمره ووفد من السفارة.
Advertisement

بعد الزيارة، قال أردوغان: "نحن في زيارة للبنان، قادمين من تركيا، في بادرة صداقة وتقدير، انطلاقا من التاريخ والثقافة المشتركة التي تجمع بلدينا، ومن روابط الجوار والعلاقات الأخوية والودّية التي تربط الشعبين التركي واللبناني".

أضاف: "لقد التقينا خلال هذه الزيارة، عددا من الشخصيات والمسؤولين البارزين، من بينهم فخامة رئيس الجمهورية وسماحة مفتي الجمهورية، وها نحن اليوم في رحاب صاحب السيادة. لقد تناولنا خلال لقائنا مستقبل لبنان، والتحديات والصعوبات التي يواجهها هذا البلد والمنطقة بأسرها، كما بحثنا في الدور الذي تستطيع تركيا أن تؤديه، بصفتها دولة جارة وصديقة، لتكون قوة خير واستقرار ودعم للبنان. كذلك تطرقنا إلى الأهمية المحورية للتربية والتعليم في بناء المستقبل، ولا سيما مستقبل أطفالنا وأبنائنا وأجيالنا الجديدة، وضرورة العمل على توفير مستقبل أفضل لهم، بعيدا عما نشهده اليوم من أزمات واضطرابات وتحديات".

وتابع: "شددنا أيضا على أهمية أن يجتمع اللبنانيون فيما بينهم، وأن يتوحدوا حول مسؤولية تقرير مصير وطنهم، بعيدا عن تدخلات الخارج التي غالبا ما تحركها المصالح الخاصة، وأن يكون القرار في مستقبل لبنان نابعا من إرادة أبنائه أنفسهم. وإنني آمل وأصلي أن يتمكن أبناء لبنان من الالتقاء والتكاتف، وأن يتوحدوا من أجل تقرير مصير هذا الوطن العظيم، بما يمثله من فسيفساء فريدة من الثقافات والطوائف والتقاليد، ومن نموذج غنيّ للتنوّع والتعايش".

وقال: "أود أن أؤكد، كما ذكرت لصاحب السيادة خلال لقائنا، أن تركيا ستبقى دائما إلى جانب لبنان، وأنها ستظل حريصة على أن تكون قوة للخير، وأن تؤدي دورا إيجابيا وبناء في دعم هذا البلد الصديق وجواره".

وكان عوده رحب بضيفه، وأكد أن "شعب لبنان قريب من الشعب التركي وأن تركيا تشبه لبنان من حيث التنوّع والعيش الهانئ بين مكوناته"، مشددا على أن "علاقة اللبنانيين هي علاقة أفراد العائلة الواحدة التي تتكاتف عند المصاعب لكن بعض الجهات يستغلّون لبنان لتحقيق مصالحهم وتفكيك اللبنانيين".

وأكد أن "لا أعداء للبنان سوى أصحاب الأطماع والمصالح، فيما الاستثمار الحقيقي يجب أن يكون في تضامن اللبنانيين وجمع الإختلافات بدلا من التقسيم مع تأكيد حق الشعوب في تقرير مصيرها. من هنا ضرورة وضع حد للمصالح الخارجية ومحاربة كل من يسعى لتحقيق مصالحه على حساب مصلحة لبنان، وضرورة تنشئة جيل على المواطنة الحقيقية وتقديم مصلحة الوطن على أيّ مصلحة".
مواضيع ذات صلة
عون استقبل بلال أردوغان ودعا إلى شراكة أوسع مع تركيا
lebanon 24
Lebanon24
12/11/2026 22:21:41 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: دعم الصناعة هو مصلحة وطنية ترتبط بالنمو وفرص العمل والاستقرار المالي والسيادة الاقتصادية
lebanon 24
Lebanon24
12/11/2026 22:21:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإيراني: الحرب ليست في مصلحة أحد لكننا لن نستسلم وسنرد بحزم على أي اعتداء
lebanon 24
Lebanon24
12/11/2026 22:21:41 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام يدعو الجميع الى ضرورة اعلاء مصلحة البلاد على أي اعتبار آخر
lebanon 24
Lebanon24
12/11/2026 22:21:41 Lebanon 24 Lebanon 24

هذا البلد

المستقبل

الجمهوري

جمهورية

اردوغان

بيروت

التركي

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:56 | 2026-11-12
Lebanon24
14:45 | 2026-11-12
Lebanon24
14:00 | 2026-11-12
Lebanon24
13:57 | 2026-11-12
Lebanon24
13:54 | 2026-11-12
Lebanon24
13:35 | 2026-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24