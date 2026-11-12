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لبنان

العماد هيكل: الجيش هو العمود الفقري للوطن

Lebanon 24
12-11-2026 | 11:14
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تفقَّدَ قائد الجيش العماد رودولف هيكل اللواء اللوجستي ومديريتَي الهندسة والتأليل في ثكنة يوسف الأسطا - كفرشيما، حيث جال في أقسامها واطّلع على مشاريع التطوير المستقبلية، واستمع إلى إيجاز عن المهمات المنفَّذة، والصعوبات القائمة خلال المرحلة الحالية.
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كما التقى الضباط والعسكريين، مشيدًا بإنجازاتهم المتواصلة، وتوجَّه إليهم بالقول: "البزة العسكرية هي عنوان الكرامة، وما تبذلونه من كدّ وجهد هو عنوان التضحية والعطاء".

وتطرَّقَ إلى أهمية دور اللواء اللوجستي في دعم الوحدات العسكرية، معربًا عن تقديره لعناصر اللواء الذين يتحلّون بإرادة قوية، ويعملون بإمكانات محدودة وبكفاءة ذاتية، ويجسّدون القدرات البشرية المميَّزة في المؤسسة العسكرية.

من جهة أخرى، أشاد العماد هيكل بأداء مديرية الهندسة التي تنفذ مشاريع حيوية لمصلحة وحدات الجيش كافة، ومديرية التأليل حيث حقّق العسكريون إنجازات كبيرة على صعيد الرقمنة، لمواكبة آخر التطورات التقنية المعتمَدة في الجيوش الحديثة.

وختم مشددًا على أنّ الجيش هو العمود الفقري للوطن، وداعيًا العسكريين إلى بذل المزيد من الجهد من أجل أمن لبنان وسلامة أبنائه.
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