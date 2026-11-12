بالشمع الأحمر... أمن الدولة يلاحق مخالفات تهدد صحة المواطنين

أعلنت اتخاذ إجراءات قانونية بحق مخالفات تتعلق بسلامة الغذاء، مشيرة إلى ختم المؤسسات أو المواقع المخالفة بالشمع الأحمر.

وأكدت المديرية، في منشور لها، عبر "أكس"، أن سلامة الغذاء مسؤولية لا يمكن التهاون فيها، وأن صحة المواطنين تبقى أولوية لا تقبل المساومة، مشددة على أن الأمن الغذائي يشكل خطاً أحمر.