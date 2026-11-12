بالشمع الأحمر... أمن الدولة يلاحق مخالفات تهدد صحة المواطنين

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أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة اتخاذ إجراءات قانونية بحق مخالفات تتعلق بسلامة الغذاء، مشيرة إلى ختم المؤسسات أو المواقع المخالفة بالشمع الأحمر.
وأكدت المديرية، في منشور لها، عبر "أكس"، أن سلامة الغذاء مسؤولية لا يمكن التهاون فيها، وأن صحة المواطنين تبقى أولوية لا تقبل المساومة، مشددة على أن الأمن الغذائي يشكل خطاً أحمر.
إجراءات قانونية، ومخالفات خُتمت بالشمع الأحمر،
لأنّ سلامة الغذاء مسؤولية، وصحّة الناس ما فيها مساومة،
أمنك الغذائي خط أحمر.
#أمن_الدولة_اللبناني
#Lebanese_State_Security
#صحتكم_أمانة https://t.co/0FJcSZ7gky— Lebanese State Securityالمديرية العامة لأمن الدولة (@statesecuritylb) November 12, 2026
إجراءات قانونية، ومخالفات خُتمت بالشمع الأحمر،
لأنّ سلامة الغذاء مسؤولية، وصحّة الناس ما فيها مساومة،
أمنك الغذائي خط أحمر.
#أمن_الدولة_اللبناني
#Lebanese_State_Security
#صحتكم_أمانة https://t.co/0FJcSZ7gky