شيخ العقل: ندعم القضاء المذهبي الدرزي ولا سلطة عليه ولا تدخّل في شؤونه

استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى في دار الطائفة - ، اليوم، وفداً من المذهبي الدرزي، برئاسة رئيس محكمة الاستئناف الدرزية العليا القاضي فيصل ناصر الدين، ضمّ قضاة محكمة الاستئناف: الشيخ سليم العيسمي، الشيخ فؤاد حمدان والشيخ غاندي مكارم وقاضي محكمة بعقلين الشيخ دانيال سعيد. وجرى البحث في عدد من المتصلة بعمل المحاكم المذهبية.



وبعد كلمة للقاضي ناصر الدين شكر فيها شيخ العقل على دعمه الدائم للقضاء المذهبي الدرزي الذي تعتز به الطائفة والوطن"، مشيراً إلى أن "الزيارة تأتي للتشاور مع سماحته والاستمداد من آرائه السديدة في كل ما يخدم مصلحة القضاء والطائفة"، وقال: "نحن نؤكد على التعاون والتكامل بين المشيحة والقضاء، وعلى مساندتكم وعدم تدخلكم في أحكام القضاء سوى المساعي الممكنة التي تتكرمون بها، لمحاولة ايجاد الحلول التوافقية".



ورد شيخ العقل وقال: "بدايةً نرحّب بكم في داركم، دار الطائفة، طائفة الموحدين الدروز، سماحة الرئيس وأصحاب الفضيلة المحترمين. ان مناسبة اللقاء هي للتعبير عن علاقتنا بكم خلال السنوات الماضية في هذا الموقع وما قبلها، وهي علاقة الاحترام المتبادل. انما ايضا نفياً لما يُقال أحياناً بان مشيخة العقل أو المجلس المذهبي له سلطة على القضاء ويتدخّل بشؤونه وبشؤون المحاكم المذهبية الدرزية، فهذا أمر غير وارد إطلاقاً. فللقضاء استقلاليته، وللمحاكم المذهبية احترامها ودورها وكيانها، والثقة موجودة بالمحكمة المذهبية الدرزية".



وتابع: "نتعاون أحياناً كثيرة بالتشاور مع أصحاب الفضيلة وصاحب السماحة، ونتيجة المراجعات، لمحاولة إصلاح ذات البين. فهذا واجب إنساني واجتماعي، واجبنا كمشيخة العقل إن نعمل على إصلاح ذات البين، لمساعدة القضاء بإمكانية الوصول إلى حلول رضائية حول خلافات تنشأ كالطلاق والحضانة وغيرها، سعياً للتوصل إلى حلول رضائية، لكن الأمر يعود في نهاية المطاف إلى القضاء، وهذا أمر محسوم ولا احد يتوهم بأن مشيخة العقل تحل محل القضاء".



اضاف: "للمشيخة دورها، الحمد لله، وربما تكون لها صفة الرعاية المعنوية، وهي شرف وواجب، لكننا نعوّل كثيراً على العلاقة التي تربطنا بالقضاء، والقضاء يحتاج طبعاً الى مساندة".



وأردف: "اليوم نحن في إطار مشروع، ونفكر معاً في أن يكون هناك بناء للطائفة الدرزية خاص للمحاكم المذهبية في ، لأنه كفانا أن تكون محاكمنا في أبنية مستأجرة، وهذه مهمة سنتعاون عليها والمسؤولين إن شاء الله، ونحن وإياكم".



وختم: "أما كرامة القاضي إذا ما تعرّض لأي إساءة فهي من كرامتنا، وغير مقبول أبداً، وغير مسموح لأحد أن يتعرض للقضاة. القضاة عليهم مسؤولية، ويعانون كثيراً من القضايا المتراكمة الكثيرة التي تعرض عليهم، والله يعين القضاة. لكن التهجم على القاضي أو التعرض لأي قاضٍ، إذا لم يعجبنا الحكم وإذا كان هناك من ملاحظة معينة، فهذا أمر مرفوض، لا نقبله نحن ولا يقبله القانون.أهلاً وسهلاً بكم، ونحن إلى جانبكم".



استقبالات



كذلك استقبل شيخ العقل وفداً من "اللقاء اللبناني الوطني" ضمّ: "الوفاء اللبناني" الباحث الدكتور أحمد علوان، رئيس "الحركة الإصلاحية " رائد الصايغ، أمين عام "الاشتراكيين العرب" السيد حسين عثمان، وممثل "اليسار المقاوم" فؤاد رمضان. وعقب اللقاء أصدر الوفد بياناً شدد فيه على "ضرورة وحدة الصف اللبناني، والسعي إلى سبل الخروج من المعاناة الاجتماعية والإنسانية التي طرقت أبواب أغلب البيوت اللبنانية". مشيرا الى اخطار العدوان على ، والعدو لم ينكفئ عن القتل وتهديم وتهجير اللبناني من أرضه ورزقه".



بدوره شدد رئيس الوفد علوان خلال اللقاء على "وحدة الصف، لبناء لبنان أفضل"، وقال: "لن ننسى مأساة الشعب الفلسطيني وغزة بالتحديد، لا سيما راهنا مع معاناة فصل الشتاء"، مناشداً "مد يد المساعدة لهم".



واستقبل رئيس بلدية مدينة الشويفات نضال الجردي مع وفد ومن المدينة ضم عدداً من المخاتير، وعرض لسماحته قضايا تتعلق بالمدينة والجهود المبذولة من قبل البلدية، وأهمية التعاون مع المجلس المذهبي في مجالات عدة، على غرار اليوم الطبي المجاني الناجح الذي أقامته لجنة الصحة والبيئة في الشويفات قبل أشهر.



ومن زواره وفد من الجامعة الاميركية ضمّ: الدكتور شادي حمادة والدكتور ريّان حيدر والمهندس توفيق غرز الدين، يرافقه المهندس أيمن زين الدين عضو لجنة الصحة والبيئة في المجلس المذهبي، وجرى البحث في مشاريع زراعية ممكن ان تنفذ على بعض اراضي .



واستقبل وفداً من مشايخ بلدة نيحا. وكذلك الشاعرين عادل خداج ونبيل نصر. وايضاً الفنان عفيف شيا والفنان عبد الحق.



من جهة ثانية اجرى شيخ العقل اتصالا هاتفيا بشيخ عشيرة "الزريقات" كامل مزهر "ابو ذيب" مطمئنا الى صحته.

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