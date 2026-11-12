تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

باسيل: لا نريد أن نكون متلقّين لما يُفرض علينا

Lebanon 24
12-11-2026 | 13:12
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
باسيل: لا نريد أن نكون متلقّين لما يُفرض علينا
باسيل: لا نريد أن نكون متلقّين لما يُفرض علينا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حذّر رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل من خطورة المرحلة التي يمر بها لبنان، معتبراً أن البلاد تقف أمام مرحلة انتظار قد تتحول، خلال شهر ونصف، إلى وضع متدحرج، ما يستدعي تحركاً لبنانياً استباقياً لتفادي فرض تسويات أو قرارات قد تفتح الباب أمام إشكالات داخلية.
Advertisement

وفي مداخلته خلال الجلسة المسائية لمجلس النواب، دعا باسيل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب إلى المبادرة والتحرك باتجاه مجلس الأمن، مشدداً على أن لبنان لا يجوز أن يبقى في موقع المتلقي ورد الفعل، في وقت لا ينتظر فيه المجتمع الدولي المبادرة اللبنانية.

وأشار إلى أن لبنان لا يملك حتى الآن قراراً دولياً واضحاً في مرحلة ما بعد اتفاق الإطار، داعياً الحكومة اللبنانية، عبر وزارة الخارجية، إلى التقدم بمشروع قرار أمام مجلس الأمن يحدد المطالب اللبنانية، بدلاً من الاكتفاء بسماع اتفاقات لا يعرف اللبنانيون مضمونها أو تفاصيلها.

وأوضح باسيل أن أي قرار دولي مرتقب يجب أن يتضمن ثلاثة عناوين أساسية لا خلاف عليها، هي انسحاب إسرائيل، وعودة المهجرين والأسرى، وإعادة الإعمار، إلى جانب حصرية السلاح التي أقرتها الحكومة في بيانها الوزاري وقراراتها.

ولفت إلى أن بإمكان الحكومة تضمين ديباجة القرار تأكيد نيتها إبعاد لبنان عن الحروب ووضع استراتيجية للأمن القومي، معتبراً أن صياغة البنود وترتيبها يجب ألا يؤدي إلى خلافات داخلية.

وختم باسيل محذراً من مغبة التأخر في المبادرة، داعياً إلى التحرك قبل أن تُفرض على لبنان خيارات أو تسويات قد تؤدي إلى إشكالات داخلية.
مواضيع ذات صلة
وزير الصحة: الواقع يفرض علينا إيجاد حلول عملية ضمن الإمكانات المتاحة
lebanon 24
Lebanon24
12/11/2026 22:23:43 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: السلام مع إسرائيل له شروطه ونريد حصرية السلاح بيد الدولة
lebanon 24
Lebanon24
12/11/2026 22:23:43 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة : نريد إيجاد روابط مباشرة مع الجيش اللبناني لفرض الاستقرار جنوبي لبنان
lebanon 24
Lebanon24
12/11/2026 22:23:43 Lebanon 24 Lebanon 24
القعقور: لا نريد سوى وحدة لبنانية ولا نريد إيران ولا إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
12/11/2026 22:23:43 Lebanon 24 Lebanon 24

التيار الوطني الحر

المجتمع الدولي

وزارة الخارجية

التيار الوطني

جبران باسيل

مجلس الأمن

اللبنانية

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:56 | 2026-11-12
Lebanon24
14:45 | 2026-11-12
Lebanon24
14:00 | 2026-11-12
Lebanon24
13:57 | 2026-11-12
Lebanon24
13:54 | 2026-11-12
Lebanon24
13:35 | 2026-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24