باسيل: لا نريد أن نكون متلقّين لما يُفرض علينا

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حذّر رئيس " " النائب من خطورة المرحلة التي يمر بها ، معتبراً أن البلاد تقف أمام مرحلة انتظار قد تتحول، خلال شهر ونصف، إلى وضع متدحرج، ما يستدعي تحركاً لبنانياً استباقياً لتفادي فرض تسويات أو قرارات قد تفتح الباب أمام إشكالات داخلية.وفي مداخلته خلال الجلسة المسائية لمجلس النواب، دعا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب إلى المبادرة والتحرك باتجاه ، مشدداً على أن لبنان لا يجوز أن يبقى في موقع المتلقي ورد الفعل، في وقت لا ينتظر فيه المبادرة .وأشار إلى أن لبنان لا يملك حتى الآن قراراً دولياً واضحاً في مرحلة ما بعد اتفاق الإطار، داعياً الحكومة اللبنانية، عبر ، إلى التقدم بمشروع قرار أمام مجلس الأمن يحدد المطالب اللبنانية، بدلاً من الاكتفاء بسماع اتفاقات لا يعرف اللبنانيون مضمونها أو تفاصيلها.وأوضح باسيل أن أي قرار دولي مرتقب يجب أن يتضمن ثلاثة عناوين أساسية لا خلاف عليها، هي انسحاب ، وعودة المهجرين والأسرى، وإعادة الإعمار، إلى جانب حصرية السلاح التي أقرتها الحكومة في بيانها الوزاري وقراراتها.ولفت إلى أن بإمكان الحكومة تضمين ديباجة القرار تأكيد نيتها إبعاد لبنان عن الحروب ووضع استراتيجية للأمن القومي، معتبراً أن صياغة البنود وترتيبها يجب ألا يؤدي إلى خلافات داخلية.وختم باسيل محذراً من مغبة التأخر في المبادرة، داعياً إلى التحرك قبل أن تُفرض على لبنان خيارات أو تسويات قد تؤدي إلى إشكالات داخلية.