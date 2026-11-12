عن أي حرية تحدّث الرئيس بري؟

Advertisement

شغلت عبارة "نحنا أحرار" الأوساط السياسية والإعلامية، بعدما أطلقها في مستهل الجلسة التشريعية ردًا على مطالبة النائب سامي الجميّل بتحديد موقف واضح من تصريحات رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف، الذي ربط مصير بإيران في السلم والحرب.ولم يبقَ كلام ردًا عابرًا تحت قبة البرلمان، إذ سارع مكتبه الإعلامي إلى تعميمه، في خطوة عكست رغبة في تثبيت العبارة رسالةً سياسية إلى الداخل والخارج. ويأتي ذلك في ظل تمايز علني وتباينات متراكمة في علاقته بحزب الله، سواء من خلال تأكيده أن العلاقة كانت أقرب في عهد السيد حسن نصرالله، أو رفضه توصيف "الأخ الأكبر"، فضلًا عن اختلاف المقاربات بشأن القرار العسكري والعلاقة برئاسة الجمهورية والمؤسسة العسكرية.فماذا قصد بري بهذه العبارة، توقيتًا ومضمونًا؟ هل أراد التأكيد على سيادة القرار اللبناني ونفي أي تبعية لطهران، أم توجيه رسالة تطمين إلى الداخل والخارج؟ أم أنها محاولة لامتصاص الاحتقان وإغلاق باب المزايدات، من دون الذهاب إلى حد كسر التحالف مع حلفائه؟في حديثه إلى "لبنان24"، يعتبر مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات حسان قطب أن كلام بري واضح، مشيرًا إلى أن الخلاف بينه وبين" "يتمحور حول من يمتلك النفوذ والسلطة الأكبر داخل الطائفة الشيعية، لكن الطرفين مرتبطان بإيران، دينيًا وسياسيًا.وفي تفسيره لعبارة "نحنا أحرار"، يقول قطب إنها تعني أن بري يعتبر نفسه جزءًا مستقلًا ضمن الدولة ، وهو ما يظهر، بحسب رأيه، في طريقة إدارة الملفات السياسية والأمنية. ويستشهد بأن قرار الحرب كان خارج مؤسسات الدولة، وأن التفاهمات المتعلقة بوقف إطلاق النار وترسيم الحدود البحرية جرت مع بري.وبين تأكيد بري استقلالية قراره والتباينات التي ظهرت في علاقته بحزب الله، تبقى عبارة "نحنا أحرار" محط قراءات سياسية متباينة: فهي قد تعكس رغبة في إبراز هامش مستقل داخل المعادلة اللبنانية، لكنها لا تحسم وحدها طبيعة العلاقة بين الشيعي، ولا تلغي تاريخًا طويلًا من التنسيق السياسي والعسكري.