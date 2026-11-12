تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

عن أي حرية تحدّث الرئيس بري؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
12-11-2026 | 14:45
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
عن أي حرية تحدّث الرئيس بري؟
عن أي حرية تحدّث الرئيس بري؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
شغلت عبارة رئيس مجلس النواب نبيه بري "نحنا أحرار" الأوساط السياسية والإعلامية، بعدما أطلقها في مستهل الجلسة التشريعية ردًا على مطالبة النائب سامي الجميّل بتحديد موقف واضح من تصريحات رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، الذي ربط مصير لبنان بإيران في السلم والحرب.
Advertisement

ولم يبقَ كلام بري ردًا عابرًا تحت قبة البرلمان، إذ سارع مكتبه الإعلامي إلى تعميمه، في خطوة عكست رغبة في تثبيت العبارة رسالةً سياسية إلى الداخل والخارج. ويأتي ذلك في ظل تمايز علني وتباينات متراكمة في علاقته بحزب الله، سواء من خلال تأكيده أن العلاقة كانت أقرب في عهد السيد حسن نصرالله، أو رفضه توصيف "الأخ الأكبر"، فضلًا عن اختلاف المقاربات بشأن القرار العسكري والعلاقة برئاسة الجمهورية والمؤسسة العسكرية.

فماذا قصد بري بهذه العبارة، توقيتًا ومضمونًا؟ هل أراد التأكيد على سيادة القرار اللبناني ونفي أي تبعية لطهران، أم توجيه رسالة تطمين إلى الداخل والخارج؟ أم أنها محاولة لامتصاص الاحتقان وإغلاق باب المزايدات، من دون الذهاب إلى حد كسر التحالف مع حلفائه؟

في حديثه إلى "لبنان24"، يعتبر مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات حسان قطب أن كلام بري واضح، مشيرًا إلى أن الخلاف بينه وبين"حزب الله"يتمحور حول من يمتلك النفوذ والسلطة الأكبر داخل الطائفة الشيعية، لكن الطرفين مرتبطان بإيران، دينيًا وسياسيًا.

وفي تفسيره لعبارة "نحنا أحرار"، يقول قطب إنها تعني أن بري يعتبر نفسه جزءًا مستقلًا ضمن الدولة اللبنانية، وهو ما يظهر، بحسب رأيه، في طريقة إدارة الملفات السياسية والأمنية. ويستشهد بأن قرار الحرب كان خارج مؤسسات الدولة، وأن التفاهمات المتعلقة بوقف إطلاق النار وترسيم الحدود البحرية جرت مع بري.

وبين تأكيد بري استقلالية قراره والتباينات التي ظهرت في علاقته بحزب الله، تبقى عبارة "نحنا أحرار" محط قراءات سياسية متباينة: فهي قد تعكس رغبة في إبراز هامش مستقل داخل المعادلة اللبنانية، لكنها لا تحسم وحدها طبيعة العلاقة بين  الثنائي الشيعي، ولا تلغي تاريخًا طويلًا من التنسيق السياسي والعسكري.
المصدر: خاص "لبنان24"
مواضيع ذات صلة
‏هيئة بحرية بريطانية: تقارير عن حادث في مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
13/11/2026 01:57:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الهيئة البحرية البريطانية: بلاغ عن حادث بحري في مضيق هرمز قبالة سواحل سلطنة عُمان
lebanon 24
Lebanon24
13/11/2026 01:57:55 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب سامي الجميل طالب الرئيس بري في مستهل الجلسة بالرد على رئيس مجلس الشورى الإيراني قاليباف الذي أعلن ارتباط لبنان بإيران في الحرب والسلم، ليرد بري: نحن أحرار، نحن أحرار
lebanon 24
Lebanon24
13/11/2026 01:57:55 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء بين الرئيس نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في عين التينة
lebanon 24
Lebanon24
13/11/2026 01:57:55 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

اللبنانية

نبيه بري

حزب الله

الإيراني

الجمهوري

الثنائي

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:42 | 2026-11-12
Lebanon24
16:40 | 2026-11-12
Lebanon24
16:11 | 2026-11-12
Lebanon24
14:56 | 2026-11-12
Lebanon24
14:00 | 2026-11-12
Lebanon24
13:57 | 2026-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24