طرابلس تستعد لاستقبال بلال إردوغان اليوم.. عون: نتطلع إلى مرحلة جديدة من التعاون مع تركيا

بدأ أمس بلال أردوغان نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة للبنان، في ما بدا محطة متقدمة لتمتين الدور التركي لبنانياً. والتقى أردوغان رئيس الجمهورية جوزف عون الذي أكدّ خلال اللقاء أن يتطلع إلى أن تشهد العلاقات - التركية مرحلة جديدة من التعاون والشراكة، لا سيما في مجالات الاستثمار وإعادة الإعمار والتجارة والسياحة والبنى التحتية. من جهته، أكد بلال أردوغان أن تركيا تدعم ما تقوم به السلطة اللبنانية بهدف بسط سيادة كامل أراضيها بواسطة قواها المسلحة.

وجال اردوغان على ، ومفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، حيث أدى أردوغان الصلاة في المكتب الخاص للمفتي، وقال: "تركيا جارة وصديقة للبنان وستكون دائماً موجودة من أجل إخواننا وأخواتنا الذين يعيشون في لبنان، و نحن نريد أن نرى لبنان مزدهراً ومستقراً". وبعدها التقى اردوغان المطران الياس عودة وزار بيت الوسط حيث التقى السيدة بهية ، ثم زار الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط. واليوم تستعدّ مدينة طرابلس لاستقباله في سياق جولة تشمل المدينة وعكار.

وكتبت" الاخبار": استهلّ إردوغان زيارته بلقاء رئيس الجمهورية جوزيف عون، الذي سمع منه موقفاً تركياً مؤيّداً للبنان في مواجهة العدوان المستمر. وبحسب مصادر مُتابِعة، شدّد الضيف التركي على «ضرورة تحقيق الانسحاب الكامل للاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان»، معتبراً ذلك شرطاً أساسياً لتمكين الدولة اللبنانية من بسط سلطتها على كامل أراضيها. وتناول اللقاء أيضاً ملف إعادة الإعمار، وأبدى إردوغان «رغبة تركية في المساعدة، سواء عبر تخصيص مساعدات مالية أو اختيار قرية تتولى تركيا إعادة بنائها».

وحضر ملف مرحلة ما بعد «اليونيفل» في النقاش، ولا سيما لجهة الفراغ الذي قد يخلّفه خروج القوات الدولية من جنوب لبنان، وإمكان دعم الجيش اللبناني. وسأل عون ضيفه عمّا يمكن أن تقدّمه تركيا، مستعيداً النقاش الذي دار بينه وبين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال زيارته إلى أنقرة، حين عرض الأخير تقديم أشكال مختلفة من المساعدة للجيش اللبناني.

وردّ إردوغان، وفق المصادر، بأن «أنقرة مستعدّة للتواجد في جنوب لبنان في مرحلة ما بعد اليونيفل، في حال تمّ الاتفاق على إطار مُعيّن لوجود قوات دولية على الحدود بين لبنان وإسرائيل». كذلك، وعد برفع مستوى التقديمات التي توفّرها المؤسسات التركية العاملة في المجال الاجتماعي، ولا سيما التربوي، للمساهمة في معالجة الأضرار التي خلّفتها الحرب في القطاع التعليمي.

اضافت:"لم تبتعد أجواء لقاء إردوغان مع رئيس مجلس النواب عن هذا المناخ. فقد كان بري، بحسب المصادر، «متفاعلاً جداً» مع الطروحات التركية. وكرّر الضيف أمامه هواجسه حيال «المشروع الإسرائيلي»، مُركِّزاً على صمود الجنوبيين في مواجهة الاعتداءات، ومُبدِياً رغبة بلاده في تقديم الدعم بما يساعد على تثبيتهم في أرضهم.