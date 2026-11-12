الحوار لمواجهة المرحلة الصعبة وهكذا يقرأ حزب الله نتائج الانتخابات الأميركيّة والإسرائيليّة

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تتطلب حماية الاستقرار اللبناني مقاربة تكاملية ومستدامة، يمكن تلخيصها في تحصين المؤسسات العسكرية والأمنية عبر دعم والقوى الأمنية، لوجستياً ومادياً ومعنوياً، باعتبارها صمام الأمان الوحيد والضامن للاستقرار والسلم الأهلي بغض النظر عن الانقسامات السياسية، ومحاولة فصل الملفات الداخلية عن الصراعات الإقليمية، والسعي لتحييد الساحة قدر الإمكان عن العواصف الإقليمية، ومنع استخدام الأراضي اللبنانية منطلقاً لتصعيد خارجي، لكن بشرط اساسي هو وقف تدخّل الدول بالوضع الداخلي اللبناني السياسي والأمني والاقتصادي والقضائي كما يحصل حالياً.وبرأي أطراف أخرى، ثمة ضرورة لإنجاز الاستحقاقات الدستورية، من خلال تعزيز منطق الدولة ومؤسساتها الدستورية عبر الإسراع في ملء الشواغر وتحصين الإدارة العامة، مما يعيد ثقة المواطن ويفرض هيبة القانون. ودعم الدول المعتبرة صديقة لإلتزام بالقرارات الدولية ذات الصلة، واولها إلزام كيان الاحتلال بتنفيذ القرار 1701 وبنود اتفاق الإطار ولانسحاب من المناطق الجنوبية المحتلة، لتثبيت الاستقرار على الحدود الجنوبية.لكن الأهم من كل هذه المسائل، اقتناع الأطراف السياسية كلها بلا استثناء بأن لا سبيل لحل الأزمات الداخلية العالقة ومنع التدخّل الخارجي، سوى الحوار الوطني الشامل حول كل المسائل الأمنية وغير الأمنية من سياسية وإدارية وإجرائية واقتصادية ومعيشية، ووقف حملات التشهير والشحن والتحريض الطائفي والمناطقي والاتهامات والتخوين، وهذه المسلّمات تستلزم قناعة داخلية أولاً بضرورة عقد الحوار من دون شروط مسبقة، للتفاهم على حد أدنى على الأقل على مسلّمات مشتركة تحفظ الاستقرار وتُبعد تأثيرات التوترات والضغوط والتدخّلات الخارجية بالشأن اللبناني، لانه أصلاً كيان هشّ غير متماسك وتكفيه مشكلاته وازماته الداخلية وهو بغنى عن ازمات وتدخّلات خارجية تنعكس عليه سلباً.عندما دخل معركة إسناد غزة في الثامن من تشرين الأول 2023، كان هدفه إشغال «إسرائيل» في جبهة ثانية، لتخفيف عملياتها العسكرية في غزة، وعاد ثانية وساند في الثاني من آذار 2026، تطبيقا لشعار وحدة الساحات بعد تمادي الاعتداءات الاسرائيلية لما يزيد عن 15 شهراً على لبنان.وفي الإسنادين، لا يرى حزب الله أنه كان مخطئا، وفق مصدر قيادي فيه، يعترف بعدم التكافؤ في التوازن العسكري، لكن أهداف العدو الإسرائيلي لم تتحقق كما أرادها، وأن الحرب تأخذ شكل الاستنزاف «للجيش الإسرائيلي» وإنهاكه، وهو ما تقرّ به قياداته العسكرية. وهذا ما أدى إلى خسارة بنيامين نتنياهو الانتخابات في «الكنيست الإسرائيلي»، وعدم حصوله على أكثرية 61 صوتا لتشكيل الحكومة. وهذه نكسة له، كما يصفها المصدر، ويمكن وضعها في خانة المكسب لمحور .وعلى الرغم من أن الحزب لا يميز بين نتنياهو ومنافسه غادي أيزنكوت، ويعتبرهما وجهين لعملة واحدة، فإن ما حصل يدل على أن ثلاث سنوات من الحرب، التي قال نتنياهو إنه يخوضها على سبع جبهات لم تأت لمصلحته، بل انعكست تداعياتها على الداخل الإسرائيلي، وظهرت في الانتخابات التي أفرزت 19 نائبا عربيا، هزّت المتطرفين اليهود، واعتبروهم خطرا وجوديا.ويؤكد المصدر أن نتنياهو لم يأت بالأمن والاستقرار«للإسرائيليين»، لا سيما المستوطنين في شمال فلسطين المحتلة عند الحدود مع لبنان، أو في الجنوب مع غزة، على الرغم من إقامته أحزمة ومناطق أمنية. لكنها ترهق «الجيش الإسرائيلي»، الذي يحتاج إلى عديد كبير لتأمين هذه المساحة الجغرافية التي احتلها، من غزة إلى جنوب لبنان وجنوب . كما أن استخدام قوات الاحتياط في «الجيش الإسرائيلي» ينهك الاقتصاد الإسرائيلي، يقول المصدر، الذي يرى أن وجود سلاح المقاومة على كل المحاور والجبهات، ومنه سلاح حزب الله في لبنان، يؤكد أن العدو الإسرائيلي لم يحقق أهدافه.ويُبدي المصدر تفاؤلا حيال المرحلة المقبلة، ويرى أن على السلطة اللبنانية أن تقرأ التحولات، وألا تضع كل أوراقها في السلة الأميركية.