تصرّف "غير مسؤول" أفشل عملية أمنية دقيقة

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أبدى مصدر أمني رفيع استياءه من التصرف "غير المسؤول"، لاحد المسؤولين بعدما تسرّع في تسريب خبر إلقاء القبض على خمسة عناصر من " "، من قبل درك مخفر بشري، في منطقة برحليون، إلى أحدى وسائل الاعلام .وأوضح المصدر أن نشر الخبر أدى إلى إفشال خطة مداهمة الشقة التي يقيم فيها هؤلاء في بلدة بنهران، في والمحاذية لبرحليون. فبمجرد انتشار الخبر في ، سارعت عناصر امنية حزبية إلى دخول الشقة وسحب كل الهواتف والحواسيب منها.وأضاف المصدر أنه لدى وصول ، بناءً على أمر من ، تبلغت من المراجع الادارية المحلية بحصول عملية افراغ الشقة من محتوياتها من قبل عناصر حزبية.وختم المصدر معتبراً أن ما أقدم عليه المسؤول المعني بالتسريب تصرّف غير مهني، إذ لا يجوز، منطقياً ومهنياً، تسريب أي معلومة عن العملية قبل استكمال المداهمة والإجراءات الأمنية المطلوبة".