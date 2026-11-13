تصرّف "غير مسؤول" أفشل عملية أمنية دقيقة

أبدى مصدر أمني رفيع استياءه من التصرف "غير المسؤول"، لاحد المسؤولين بعدما تسرّع في تسريب خبر إلقاء القبض على خمسة عناصر من "حزب الله
"، من قبل درك مخفر بشري، في منطقة برحليون، إلى أحدى وسائل الاعلام .
وأوضح المصدر أن نشر الخبر أدى إلى إفشال خطة مداهمة الشقة التي يقيم فيها هؤلاء في بلدة بنهران، في قضاء الكورة
والمحاذية لبرحليون. فبمجرد انتشار الخبر في وسائل الإعلام
، سارعت عناصر امنية حزبية إلى دخول الشقة وسحب كل الهواتف والحواسيب منها.
وأضاف المصدر أنه لدى وصول الأجهزة الأمنية
، بناءً على أمر من المحكمة العسكرية
، تبلغت من المراجع الادارية المحلية بحصول عملية افراغ الشقة من محتوياتها من قبل عناصر حزبية.
وختم المصدر معتبراً أن ما أقدم عليه المسؤول المعني بالتسريب تصرّف غير مهني، إذ لا يجوز، منطقياً ومهنياً، تسريب أي معلومة عن العملية قبل استكمال المداهمة والإجراءات الأمنية المطلوبة".