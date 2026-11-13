وزير الإعلام يجول في الجنوب السبت ويكرّم مصوّرين صحافيين

يزور الجنوب غداً السبت، في جولة تبدأ من وتشمل بلدية وسوق المدينة، وتُختتم بلقاء تكريمي للمصوّرين الصحافيين.

ويستهلّ جولته عند الحادية عشرة قبل الظهر بلقاء راعي أبرشية صيدا ودير القمر للروم المطران ، في مقر الأبرشية، بحضور فاعليات دينية ومدنية. وعند الثانية عشرة والنصف ظهراً، يزور بلدية النبطية ويجول في سوق المدينة.

وعند الرابعة عصراً، يرعى مرقص لقاءً تكريمياً للمصوّرين الصحافيين تنظّمه نقابة المصوّرين في مقرّ وسعدى الإنمائية الزراعية.