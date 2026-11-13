وزير الإعلام يجول في الجنوب السبت ويكرّم مصوّرين صحافيين

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يزور وزير الإعلام بول مرقص الجنوب غداً السبت، في جولة تبدأ من صيدا وتشمل بلدية النبطية وسوق المدينة، وتُختتم بلقاء تكريمي للمصوّرين الصحافيين.
ويستهلّ مرقص جولته عند الحادية عشرة قبل الظهر بلقاء راعي أبرشية صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك المطران إيلي بشارة الحداد، في مقر الأبرشية، بحضور فاعليات دينية ومدنية. وعند الثانية عشرة والنصف ظهراً، يزور بلدية النبطية ويجول في سوق المدينة.
وعند الرابعة عصراً، يرعى مرقص لقاءً تكريمياً للمصوّرين الصحافيين تنظّمه نقابة المصوّرين في مقرّ مؤسسة سعيد وسعدى فخري الإنمائية الزراعية.