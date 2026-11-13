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تواجه بعض الشخصيات السياسية لـ" " أزمة تمويلية غير مسبوقة منذ سنوات، بعدما تراجعت مصادر الدعم التي كانت تعتمد عليها في تمويل نشاطها السياسي والإعلامي.وبحسب أوساط مطلعة، فإن هذا الواقع دفع عدداً من هذه الشخصيات إلى البحث عن بدائل خارجية، ومحاولة فتح قنوات تواصل مع قوى إقليمية معادية لـ«حزب الله»، لم تكن تربطها بها أي علاقات فعلية في السابق.وتشير الأوساط إلى أن بعض هذه المحاولات لا يزال في مراحله الأولى، فيما يسعى أصحابها إلى تأمين استمرارية حضورهم السياسي خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً في ظل التحولات الإقليمية التي بدأت تؤثر على أولويات الجهات الداعمة وحساباتها في .