تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

أزمة تمويلية

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
13-11-2026 | 01:30
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
أزمة تمويلية
أزمة تمويلية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تواجه بعض الشخصيات السياسية الشيعية المعارضة لـ"الثنائي الشيعي" أزمة تمويلية غير مسبوقة منذ سنوات، بعدما تراجعت مصادر الدعم التي كانت تعتمد عليها في تمويل نشاطها السياسي والإعلامي.
Advertisement
وبحسب أوساط مطلعة، فإن هذا الواقع دفع عدداً من هذه الشخصيات إلى البحث عن بدائل خارجية، ومحاولة فتح قنوات تواصل مع قوى إقليمية معادية لـ«حزب الله»، لم تكن تربطها بها أي علاقات فعلية في السابق.
وتشير الأوساط إلى أن بعض هذه المحاولات لا يزال في مراحله الأولى، فيما يسعى أصحابها إلى تأمين استمرارية حضورهم السياسي خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً في ظل التحولات الإقليمية التي بدأت تؤثر على أولويات الجهات الداعمة وحساباتها في لبنان.



المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
مفوضية اللاجئين: أزمة تمويل تهدد 8.3 مليون لاجئ ونازح
lebanon 24
Lebanon24
13/11/2026 15:37:27 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: لا اعادة اعمار من دون تمويل ولا تمويل من دون ثقة
lebanon 24
Lebanon24
13/11/2026 15:37:27 Lebanon 24 Lebanon 24
عن تمويل قطر مشروع الكهرباء والأزمة الحالية... هذا ما قاله وزير الطاقة
lebanon 24
Lebanon24
13/11/2026 15:37:27 Lebanon 24 Lebanon 24
جابر من قمة البوسفور: تأخّر التمويل يفاقم الأزمات
lebanon 24
Lebanon24
13/11/2026 15:37:27 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

حزب الله

المعارضة

الشيعية

الثنائي

الشيعي

شيعية

شيعي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:31 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:20 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:45 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:45 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:38 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:31 | 2026-11-13
Lebanon24
08:20 | 2026-11-13
Lebanon24
07:45 | 2026-11-13
Lebanon24
07:45 | 2026-11-13
Lebanon24
07:38 | 2026-11-13
Lebanon24
07:26 | 2026-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24