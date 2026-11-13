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لبنان

يزبك: 100 مليون دولار للكهرباء... لكن غياب الاستقرار يعرقل الاستثمار

Lebanon 24
13-11-2026 | 03:38
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يزبك: 100 مليون دولار للكهرباء... لكن غياب الاستقرار يعرقل الاستثمار
يزبك: 100 مليون دولار للكهرباء... لكن غياب الاستقرار يعرقل الاستثمار photos 0
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اعتبر النائب غياث يزبك أن تحسن التغذية الكهربائية بات قريباً إذا تحمّلت الدولة مسؤوليتها تجاه المواطنين والقطاعات المنتجة، محذراً في المقابل من أن استمرار غياب الاستقرار سيعرقل أي تقدم في هذا الملف.

وقال يزبك، في حديث إذاعي، إن إقرار مجلس النواب اعتماداً إضافياً بقيمة 100 مليون دولار يعكس العمل على معالجة الثغرات المتراكمة في قطاع الكهرباء منذ عقود.

وأشار إلى أن الحروب وعدم الاستقرار يؤخران الاستثمارات والحصول على القروض الميسّرة، إذ يصعب إقناع المستثمرين بضخ أموالهم في منشآت قد تتعرض للقصف، معرباً عن أمله في ألا تنعكس مواقف الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم سلباً على المبادرة القطرية في قطاع الكهرباء.

وعن توقيف خمسة أشخاص بين جرود البترون وبشري، زعم يزبك أن تحركهم يرتبط بـ"عمل أمني"، داعياً الدولة إلى التعامل بجدية مع القضية والتحقيق مع المنفذين ومن أصدر الأوامر، من دون الاكتفاء بمحاسبة العناصر الميدانيين.

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نعيم قاسم

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