يزبك: 100 مليون دولار للكهرباء... لكن غياب الاستقرار يعرقل الاستثمار

اعتبر النائب أن تحسن التغذية الكهربائية بات قريباً إذا تحمّلت الدولة مسؤوليتها تجاه المواطنين والقطاعات المنتجة، محذراً في المقابل من أن استمرار غياب الاستقرار سيعرقل أي تقدم في هذا الملف.

وقال ، في حديث إذاعي، إن إقرار مجلس النواب اعتماداً إضافياً بقيمة 100 مليون دولار يعكس العمل على معالجة الثغرات المتراكمة في قطاع الكهرباء منذ عقود.

وأشار إلى أن الحروب وعدم الاستقرار يؤخران الاستثمارات والحصول على القروض الميسّرة، إذ يصعب إقناع المستثمرين بضخ أموالهم في منشآت قد تتعرض للقصف، معرباً عن أمله في ألا تنعكس مواقف لـ" " الشيخ سلباً على في قطاع الكهرباء.

وعن توقيف خمسة أشخاص بين جرود وبشري، زعم يزبك أن تحركهم يرتبط بـ"عمل أمني"، داعياً الدولة إلى التعامل بجدية مع القضية والتحقيق مع المنفذين ومن أصدر الأوامر، من دون الاكتفاء بمحاسبة العناصر الميدانيين.