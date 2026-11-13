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لبنان

الرفاعي: العدالة أساس الدولة وإغاثة غزة تتطلب عملاً منظماً

Lebanon 24
13-11-2026 | 03:44
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الرفاعي: العدالة أساس الدولة وإغاثة غزة تتطلب عملاً منظماً
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رأى مفتي محافظة بعلبك الهرمل الشيخ الدكتور بكر الرفاعي أن قيمة الدول تُقاس بقدرتها على تحقيق العدالة وصون كرامة الإنسان، لا بما تمتلكه من ثروات أو تحققه من انتصارات.

واستعاد الرفاعي، في خطبة الجمعة، حصار شِعب أبي طالب، معتبراً أن استخدام الحاجات الاقتصادية للضغط السياسي يهدف إلى إخضاع إرادة المجتمعات. وأشار إلى أن إنهاء الحصار تحقق بمبادرة شخصيات رفضت الظلم، مؤكداً أن "الاختلاف لا يلغي المروءة، والمصلحة لا تبرر الظلم".

وتوقف عند الأوضاع في غزة، داعياً إلى الانتقال من المواقف إلى إغاثة منظمة تؤمّن الغذاء والدواء والخيام والأغطية للعائلات، وقال إن المأساة كشفت "فجوة كبيرة بين الخطاب الدولي والممارسة، وانتقائية في تطبيق المبادئ الإنسانية".

وفي الشأن اللبناني، شدد الرفاعي على أولوية بناء دولة تستعيد ثقة مواطنيها عبر تطبيق القانون ومكافحة الفساد وتحقيق الإنماء المتوازن، إلى جانب تعزيز الأمن ودور المؤسسات القضائية والأمنية.

كما اعتبر أن زيارة بلال أردوغان إلى لبنان يمكن أن تفتح مجالات للتعاون اللبناني–التركي في الاستثمار وإعادة الإعمار والتعليم والثقافة والتجارة، شرط احترام استقلال القرار الوطني والمصالح المشتركة.

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