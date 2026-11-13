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لبنان

شراكة بين نقابة المحامين و"بيروت ماراتون" لتعزيز رياضة الركض

Lebanon 24
13-11-2026 | 03:46
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شراكة بين نقابة المحامين وبيروت ماراتون لتعزيز رياضة الركض
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وقّعت نقابة المحامين في بيروت وجمعية "بيروت ماراتون" اتفاق تعاون يهدف إلى إشراك المحامين في أنشطة وسباقات الركض، وتنظيم لقاءات توعوية وبرامج تدريبية لتطوير قدراتهم الرياضية.

وجرى توقيع الاتفاق في بيت المحامي بين النقيب عماد مارتينوس ورئيسة الجمعية مي الخليل، بحضور شخصيات قضائية وقانونية ورياضية وعدد من المحامين المتدرجين.

وأكد رئيس محاضرات التدرّج المحامي موريس الجميّل أهمية تطوير التشريعات الرياضية بما يضمن الشفافية والمساءلة ويحمي حقوق الرياضيين، مع الحفاظ على استقلالية المؤسسات الرياضية.

بدورها، استعرضت الخليل مسيرة تأسيس الجمعية بعد حادث الدهس الذي تعرضت له عام 2001، مشيرة إلى أن المبادرة تحولت منذ انطلاقها عام 2003 إلى مساحة تجمع اللبنانيين من مختلف المناطق والانتماءات. ودعت المحامين إلى المشاركة في سباق 29 تشرين الثاني تحت شعار "بيروت في كل خطوة".

من جهته، شدد مارتينوس على الفوائد البدنية والذهنية للرياضة، معلناً مشاركته وأعضاء مجلس النقابة في السباق.

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