شراكة بين نقابة المحامين وبيروت ماراتون لتعزيز رياضة الركض

وقّعت وجمعية " ماراتون" اتفاق تعاون يهدف إلى إشراك المحامين في أنشطة وسباقات الركض، وتنظيم لقاءات توعوية وبرامج تدريبية لتطوير قدراتهم الرياضية.

وجرى توقيع الاتفاق في بيت المحامي بين النقيب عماد مارتينوس ورئيسة الجمعية مي ، بحضور شخصيات قضائية وقانونية ورياضية وعدد من المحامين المتدرجين.

وأكد رئيس محاضرات التدرّج المحامي موريس الجميّل أهمية تطوير التشريعات الرياضية بما يضمن الشفافية والمساءلة ويحمي حقوق الرياضيين، مع الحفاظ على استقلالية المؤسسات الرياضية.

بدورها، استعرضت الخليل مسيرة تأسيس الجمعية بعد حادث الدهس الذي تعرضت له عام 2001، مشيرة إلى أن المبادرة تحولت منذ انطلاقها عام 2003 إلى مساحة تجمع اللبنانيين من مختلف المناطق والانتماءات. ودعت المحامين إلى المشاركة في سباق 29 تشرين الثاني تحت شعار "بيروت في كل خطوة".

، شدد مارتينوس على الفوائد البدنية والذهنية للرياضة، معلناً مشاركته وأعضاء في السباق.