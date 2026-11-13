الحاج حسن: المقاومة مستمرة

أكد النائب حسين الحاج حسن أن " " سيواصل نهجه ولن يتراجع تحت تأثير الضغوط والتهديدات، معتبراً أن الحربين في عامي 2024 و2026 لم تنجحا في إنهاء .

وجاء كلام الحاج حسن خلال إحياء الحزب "يوم الشهيد" في القطاع الأول بمنطقة ، حيث أقيمت مراسم عند أضرحة في روضة الإمام الصادق، بحضور فاعليات سياسية ودينية.

وقال إن وإسرائيل ودولاً عربية وغربية وأطرافاً لبنانية كانت تراهن على إنهاء المقاومة، إلا أن استمرار الاهتمام الدولي بملفها يثبت، وفق تعبيره، أن هذه الرهانات لم تحقق أهدافها.

وتطرق إلى الحرب على ، معتبراً أن لا تزال تمتلك أوراق قوة مؤثرة، وفي مقدمها السيطرة على مضيق هرمز. كما ربط خسارة الجمهوريين في الانتخابات النصفية الأميركية بتداعيات الحرب على إيران والعلاقة الأميركية مع .

وكانت المراسم قد بدأت بتلاوة آيات من القرآن، قبل عرض لعناصر من كشافة الإمام المهدي وأداء قسم " والوفاء".