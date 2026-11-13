تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

عطلة نهاية أسبوع دافئة في لبنان... متى تتراجع درجات الحرارة؟

Lebanon 24
13-11-2026 | 04:12
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
عطلة نهاية أسبوع دافئة في لبنان... متى تتراجع درجات الحرارة؟
عطلة نهاية أسبوع دافئة في لبنان... متى تتراجع درجات الحرارة؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة، تنشط الرياح أحياناً بخاصة جنوب البلاد.
Advertisement

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال اليومين المقبلين، تؤدي الى طقس خريفي مستقر مع نسبة رطوبة منخفضة وارتفاع بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية والتي تنخفض يوم الاثنين لتعود الى معدلاتها ، كما يتوقع حدوث بعض التقلبات المحلية مساء يوم الثلاثاء.

معدل درجات الحرارة لشهر تشرين ثاني: طرابلس بين 14 و 23 درجة ، بيروت 17 و25 درجة ، زحلة بين 8 و 20 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة وارتفاع بدرجات الحرارة لتتخطى معدلاتها الموسمية كما تنخفض نسبة الرطوبة.

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة. تنشط الرياح أحياناً بخاصة جنوب البلاد.

الأحد: غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع انخفاض بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة، فيتشكل الضباب على المرتفعات اعتباراً من بعد الظهر، وتنشط الرياح جنوب البلاد.

الإثنين: قليل الغيوم اجمالاً مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، يتحول بعد الظهر الى غائم جزئياً.

-الحرارة على الساحل من 15 الى 26 درجة، فوق الجبال من 10 الى 22 درجة، في الداخل من 10 الى 23 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية ، سرعتها بين 10 و 30 كم/س. 

-الانقشاع:جيد اجمالاً.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 60 ٪. 

-حال البحر:منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 25 درجة.

-الضغط الجوي:768 ملم زئبق.
مواضيع ذات صلة
نهاية اسبوع دافئة.. هذا ما ينتظرنا بداية الاسبوع المقبل
lebanon 24
Lebanon24
13/11/2026 19:37:59 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية الفرنسي: سننشر قوات أمنية بأعداد كبيرة جدا خلال عطلة نهاية الأسبوع المقبل
lebanon 24
Lebanon24
13/11/2026 19:37:59 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان تحت تأثير منخفض جوي بارد نسبياً... ماذا عن عطلة نهاية الأسبوع؟
lebanon 24
Lebanon24
13/11/2026 19:37:59 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس": ترامب درس خلال عطلة نهاية الأسبوع إصدار أمر بشن ضربة ضد الحوثيين في اليمن لكنه قرر تأجيلها
lebanon 24
Lebanon24
13/11/2026 19:37:59 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة للطيران المدني

العامة للطيران المدني

المديرية العامة

الحوض الشرقي

طرابلس

بيروت

لبنان

جوي ✊

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:30 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:29 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:21 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:59 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2026-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:09 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2026-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:30 | 2026-11-13
Lebanon24
12:29 | 2026-11-13
Lebanon24
12:21 | 2026-11-13
Lebanon24
12:00 | 2026-11-13
Lebanon24
11:59 | 2026-11-13
Lebanon24
11:04 | 2026-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24