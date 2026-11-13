عطلة نهاية أسبوع دافئة في لبنان... متى تتراجع درجات الحرارة؟

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وجاء في النشرة الآتي:-الحال العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط خلال اليومين المقبلين، تؤدي الى طقس خريفي مستقر مع نسبة رطوبة منخفضة وارتفاع بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية والتي تنخفض يوم الاثنين لتعود الى معدلاتها ، كما يتوقع حدوث بعض التقلبات المحلية مساء يوم الثلاثاء.معدل درجات الحرارة لشهر تشرين ثاني: بين 14 و 23 درجة ، 17 و25 درجة ، بين 8 و 20 درجة.الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة وارتفاع بدرجات الحرارة لتتخطى معدلاتها الموسمية كما تنخفض نسبة الرطوبة.السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة. تنشط الرياح أحياناً بخاصة جنوب البلاد.الأحد: غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع انخفاض بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة، فيتشكل الضباب على المرتفعات اعتباراً من بعد الظهر، وتنشط الرياح جنوب البلاد.الإثنين: قليل الغيوم اجمالاً مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، يتحول بعد الظهر الى غائم جزئياً.-الحرارة على الساحل من 15 الى 26 درجة، فوق الجبال من 10 الى 22 درجة، في الداخل من 10 الى 23 درجة.-الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية ، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.-الانقشاع:جيد اجمالاً.-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 60 ٪.-حال البحر:منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 25 درجة.-الضغط الجوي:768 ملم زئبق.