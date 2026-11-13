تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

زيتون رحّب بخطوة نقل مشتركي الإنترنت غير الشرعي إلى الشبكات القانونية

Lebanon 24
13-11-2026 | 04:34
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
زيتون رحّب بخطوة نقل مشتركي الإنترنت غير الشرعي إلى الشبكات القانونية
زيتون رحّب بخطوة نقل مشتركي الإنترنت غير الشرعي إلى الشبكات القانونية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

رحّب رئيس نقابة العاملين في قطاع الخليوي والاتصالات بول زيتون بالاستنابة القضائية الرامية إلى نقل مشتركي شبكات الإنترنت غير الشرعية إلى الشبكات القانونية خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر، وبمؤازرة الأجهزة الأمنية.

واعتبر زيتون، في بيان، أن قرار النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج يشكّل "خطوة جريئة ومهمة"، آملاً أن يؤسس لمسار إصلاحي يشمل الوزارات والإدارات العامة.

وأكد أن تطبيق القانون ومحاسبة المخالفين يشكلان المدخل لإعادة بناء الدولة، لافتاً إلى أن اللبنانيين دفعوا كلفة سنوات من الهدر والفساد وسوء الإدارة والتعدي على المال العام.

وشدد على أن المسؤولية لا تقع على القضاء وحده، بل تشمل الحكومة والوزراء وسائر المسؤولين، مطالباً إياهم بحماية مصالح المواطنين بعيداً من مصالح المنتفعين.

Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
"الشبكات غير الشرعية" تحت الرصد
lebanon 24
Lebanon24
13/11/2026 19:38:18 Lebanon 24 Lebanon 24
ملف الإنترنت غير الشرعيّ في لبنان... من هو الخاسر والمستفيد منه؟
lebanon 24
Lebanon24
13/11/2026 19:38:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تحرّك قضائي ضد شبكات الإنترنت غير الشرعية.. إليكم ما تقرّر
lebanon 24
Lebanon24
13/11/2026 19:38:18 Lebanon 24 Lebanon 24
شحادة رحّب بالاتفاق مع قطر: خطوة نحو تحسين الكهرباء في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
13/11/2026 19:38:18 Lebanon 24 Lebanon 24

الأجهزة الأمنية

الإدارات العامة

محكمة التمييز

النائب العام

نائب العام

سنوات من

الرامي

القضاء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:30 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:29 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:21 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:59 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2026-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:09 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2026-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:30 | 2026-11-13
Lebanon24
12:29 | 2026-11-13
Lebanon24
12:21 | 2026-11-13
Lebanon24
12:00 | 2026-11-13
Lebanon24
11:59 | 2026-11-13
Lebanon24
11:04 | 2026-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24