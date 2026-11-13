زيتون رحّب بخطوة نقل مشتركي الإنترنت غير الشرعي إلى الشبكات القانونية

رحّب رئيس نقابة العاملين في قطاع الخليوي والاتصالات بول زيتون بالاستنابة القضائية الرامية إلى نقل مشتركي شبكات الإنترنت غير الشرعية إلى الشبكات القانونية خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر، وبمؤازرة .

واعتبر زيتون، في بيان، أن قرار لدى القاضي أحمد رامي الحاج يشكّل "خطوة جريئة ومهمة"، آملاً أن يؤسس لمسار إصلاحي يشمل الوزارات والإدارات العامة.

وأكد أن تطبيق القانون ومحاسبة المخالفين يشكلان المدخل لإعادة بناء الدولة، لافتاً إلى أن اللبنانيين دفعوا كلفة الهدر والفساد وسوء الإدارة والتعدي على المال العام.

وشدد على أن المسؤولية لا تقع على وحده، بل تشمل الحكومة والوزراء وسائر المسؤولين، مطالباً إياهم بحماية مصالح المواطنين بعيداً من مصالح المنتفعين.