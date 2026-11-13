بعد اقفاله لأكثر من 30 عاماً.. ناصر الدين: مختبر مركزي لفحص الأدوية قريباً

العامة ركان ناصر الدين قرب افتتاح مختبر مركزي مرجعي لفحص جودة الأدوية وفعاليتها، بعد توقيع عقد مع لإعادة تشغيله إثر إقفاله لأكثر من 30 عاماً.

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وجاء إعلان ناصر الدين خلال افتتاح ملتقى خبراء الجودة الذي نظمته الوزارة لمناسبة للجودة، تحت شعار "الجودة محرّك الأداء"، بمشاركة مديري الجودة ومتخصصين من مختلف المناطق.



أكد أن "القرار الحاسم الذي اتخذه منذ تسلمه الوزارة هو إعطاء الأولوية للجودة في الخدمات والرعاية الصحية رغم محدودية الموازنة".



وأوضح أن "الوزارة أنجزت سلسلة خطوات جريئة للمحافظة على جودة الدواء، أبرزها:



أولاً، تحديث الإرشادات والمعايير (Guidelines)، حرصاً على إخضاع كل دواء يدخل إلى للتقييم وفق معايير .



ثانياً، توقيع عقد مع الجامعة أمس لإنشاء مختبر مركزي دوائي مرجعي، بعد إقفاله لأكثر من ثلاثين عاماً، على أن يُفتتح في الفترة القريبة، بهدف فحص جودة الأدوية وفعاليتها.



ثالثاً، اتخاذ قرارات بتجميد بعض الأصناف الدوائية لإخضاعها للدراسة والتقييم وفق المعايير المعتمدة".وأكد العامة أن "المنهجية القائمة على إعطاء الأولوية للجودة في قطاع الدواء تُعتمد أيضاً في القطاع الاستشفائي"، مشيراً إلى "تحقيق خطوات عدة في هذا الإطار، منها تحسين التغطيات الاستشفائية وفق الأولويات والحاجات، وتنسبق توزيع العمليات على والجامعية بحيث يقوم كل مستشفى بما تخوله قدراته، وهذا ما سمح بتغطية عمليات معقدة في المستشفيات الجامعية مثل زرع نقي العظم وقوقعة الأذن وسيتم إطلاق عمليات scoliosis قريبا".ولفت إلى أن" حاجات لبنان في مجال التغطية الصحية تُقدّر بنحو مليار دولار، في حين لا تتجاوز موازنة الوزارة المتاحة 300 مليون دولار، ما يفرض العمل ضمن الإمكانات المتوافرة، من دون أن يعني ذلك تقديم خدمات أقل جودة".وفي هذا السياق، أشار إلى "تعزيز الرقابة وتطوير الإدارة من خلال زيادة عدد الأطباء المراقبين، وتعديل آلية توزيعهم واعتماد المداورة بينهم، إلى جانب تحديث نظام العمل الأساسي وتطبيق معايير الجودة في مراقبة الأداء الطبي، بما يتيح الحفاظ على جودة الخدمات الاستشفائية ضمن حدود الموازنة المتاحة".وشدد ناصر الدين على "أهمية الاعتماد والتصنيف وفق المعايير الدولية"، معتبراً أن "هذا المسار يشكل عنصراً أساسياً لضمان جودة الخدمات، وإن كان يرتب أعباء إضافية على المستشفيات والوزارة".وأعلن "استعداد الوزارة لتغطية الكلفة اللازمة لأي يقرر الانخراط في مسار الاعتماد والتصنيف".وأوضح في هذا المجال أن "الانخراط في مسار الاعتماد أمر اختياري وليس إلزامياً"، مضيفا ان "البدء بمسار اختياري يمهّد بشكل غير مباشر للوصول إلى الإلزامية".وتابع مضيفا:" أن اعتماد أحد المستشفيات سيشكل حافزاً للمستشفيات المجاورة للحاق به، ولا سيما أن الاعتماد يشجع المرضى على اختيار المستشفيات التي تستوفي معايير الجودة".وأشار ناصر الدين إلى أن" لبنان لا يزال يتمتع بخدمات صحية مميزة، خصوصاً لجهة سهولة الوصول إلى الأطباء وسرعة خدمات الطوارئ، فضلاً عن السمعة الجيدة التي يتمتع بها الطبيب اللبناني"، لافتاً إلى أن" أشخاصاً من دول عدة يقصدون لبنان للاستشفاء، وإن كان الوضع الأمني يشكل عائقاً أساسياً أمام هذا القطاع".وختم قائلا: "نحن نريد أن نضيء شمعة ولا نريد أن نلعن ااظلام"، مؤكداً أن الوزارة "تسعى إلى القيام بكل ما هو متاح لتحسين ".