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لبنان

بلال أردوغان في طرابلس... جولة في الأسواق القديمة وصلاة في الجامع المنصوري

Lebanon 24
13-11-2026 | 04:46
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بلال أردوغان في طرابلس... جولة في الأسواق القديمة وصلاة في الجامع المنصوري
بلال أردوغان في طرابلس... جولة في الأسواق القديمة وصلاة في الجامع المنصوري photos 0
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وصل بلال أردوغان، نجل الرئيس التركي، إلى طرابلس، في اليوم الثاني من زيارته إلى لبنان، ضمن جولة تشمل المدينة ومحافظة عكار ولقاءات مع مسؤولين ومرجعيات وشخصيات سياسية ودينية واجتماعية.

وبدأ أردوغان جولته في شوارع طرابلس والأسواق القديمة، قبل انتقاله إلى الجامع المنصوري الكبير، وسط استقبال رسمي وشعبي بحضور نائب رئيس الحكومة طارق متري ومفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام.

ومن المقرر أن يؤدي صلاة الجمعة في الجامع المنصوري، ثم يزور التكية المولوية وقلعة طرابلس وعدداً من المساجد ذات الطابع العثماني.

وشهدت شوارع المدينة رفع الأعلام اللبنانية والتركية وصور أردوغان ووالده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ترحيباً بالزيارة.

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رجب طيب أردوغان

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