بلال أردوغان في طرابلس... جولة في الأسواق القديمة وصلاة في الجامع المنصوري

وصل بلال ، نجل الرئيس ، إلى ، في اليوم الثاني من زيارته إلى ، ضمن جولة تشمل المدينة ومحافظة ولقاءات مع مسؤولين ومرجعيات وشخصيات سياسية ودينية واجتماعية.

وبدأ أردوغان جولته في شوارع طرابلس والأسواق القديمة، قبل انتقاله إلى الجامع المنصوري الكبير، وسط استقبال رسمي وشعبي بحضور الحكومة طارق متري ومفتي طرابلس والشمال إمام.

ومن المقرر أن يؤدي صلاة الجمعة في الجامع المنصوري، ثم يزور التكية المولوية وقلعة طرابلس وعدداً من المساجد ذات الطابع العثماني.

وشهدت شوارع المدينة رفع الأعلام والتركية وصور أردوغان ووالده الرئيس التركي ترحيباً بالزيارة.