قبلان: الحل من داخل لبنان لا عبر المفاوضات

اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن التحولات الإقليمية تفتح الباب أمام قيام نظام جديد تشارك في صياغته وتركيا وباكستان والسعودية، بعيداً من الهيمنة الأميركية والإسرائيلية.

وقال خلال خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة "اننا لا شكّ نعيش لحظةً إقليمية تاريخية في غاية الأهمية، وخصوصاً أن طبخة التي كانت تقوم بها على مدى عقود توشك على الانتهاء (السريع أو السقوط المتعرّج) وذلك بعد حرب إيران التي كشفت الأميركية عن أسوأ فشل تاريخي، إن لم نقل هزيمة تاريخية (أقرّوا أو أنكروا). واللحظة لمركز الثقل الشرق أوسطي، وأعني بذلك تركيا وباكستان والسعودية، فضلاً عن مركز إيران الكبير، لأن ما قدّمته طهران في هذا المجال يمكن أن نصفه بـ"الفرصة الفريدة" التي قد لا تتكرّر طيلة قرن كامل. ولا نبالغ إن قلنا اليوم أن واشنطن وتل أبيب تعيشان أسوأ لحظاتهم التاريخية، وسط عالم يتغيّر بفعل الانتصار الاستراتيجي، والصورة الرباعية التي شاهدها العالم يوم اجتمع ممثلو وباكستان وتركيا في طهران يمكنها أن تختصر النظام الإقليمي الجديد".اضاف:"منطق الأرض اليوم يقول: لا حلّ إلا بنظام إقليمي بديل عن الإرهاب الصهيوني الأميركي، والمعادلة الثابتة: إيران قوية ومحورها المقاوم قوي، هذا يعني أن الشرق الأوسط يتغيّر بسرعة، فالحلّ هو لشراكة إقليمية تكمن بتسوية تركيا إيرانية باكستانية سعودية تكون نواة نظام إقليمي جديد، لا هيمنة أو هامش هيمنة فيه بأيّ شكل من الأشكال لواشنطن أو لتل أبيب، وهذا النتاج الاستراتيجي الاستثنائي يمرّ بطهران وصنعاء وبيروت وبقية العواصم المؤثّرة، وعند ذلك سيشهد العالم غرق الهيمنة الأمريكية وأتباعها".أما لبنانياً، فقد أشار الى أنه "لا يمكن قراءة متغيّرات الشرق الأوسط إلا من مضيق هرمز وباب المندب والصمود الأسطوري الذي قدّمته في ، وأقول صمود أسطوري لأنه لأول مرة في تاريخ الصراع الجذري في العالم تستطيع قوة مقاوِمة مواجهة أكبر وأعتى ترسانة صهيونية أميركية أطلسية كانت تريد اقتلاع لبنان من جذوره التاريخية والسيادية وتحويلَه إلى مستعمرة صهيونية أميركية، وهذا يعني بالضرورة أن لبنان بلا مقاومة ليس له وجود، ولا يمكنه الصمود، ولا يمكنه أن يلعب أي دور تأثيري في قضايا السيادة والإقليم".ودعا" السلطة التنفيذية في هذا البلد الى الفهم أن الحل هو داخل لبنان وليس بمفاوضات العار، ومسار إسلام آباد هو المطلوب وطنياً وسيادياً، ودون ذلك السلطة التنفيذية تخسر غطاءها الوطني وقدرتها السيادية".ولفت الى ان "الحل لن يكون اليوم وغداً وبعد الغد إلا بالقدرات الوطنية التي تجمع المقاومة والجيش والعيش المشترك والصيغة الميثاقية في سياق ملحمة المواجهة السيادية الوطنية، ولا شيء أهم لهذا البلد من التوافق والتلاقي والتضامن والشراكة والحوار. والذي يصرّ على التفرّد إنما يحكم على نفسه بالفشل والخسارة، أما نحن فلن نقبل بأي صفقة تنال من سيادة ومصالح لبنان".