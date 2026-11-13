تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك اختتم أعمال دورته العادية التاسعة والخمسين في بكركي

Lebanon 24
13-11-2026 | 05:24
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك اختتم أعمال دورته العادية التاسعة والخمسين في بكركي
مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك اختتم أعمال دورته العادية التاسعة والخمسين في بكركي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
اختتم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، أعمال دورته العادية التاسعة والخمسين، التي انعقدت في الصرح البطريركي الماروني في بكركي، من 9 إلى 13 تشرين الثاني 2026، برئاسة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وبمشاركة البطاركة والأساقفة والرؤساء العامين والإقليميين والرئيسات العامّات والإقليميات للرهبانيات الكاثوليكية في لبنان، تحت عنوان "نحو كنيسة متجدّدة في زمن الأزمات".
Advertisement

استهل اليوم الخامس والأخير بالصلاة بحسب طقس الكنيسة اللاتينية، ثم تابع آباء المجلس البحث في عدد من الشؤون الكنسية والإدارية، قبل الانتقال إلى تلاوة القرارات والتوصيات الصادرة عن أعمال الدورة.

بعد ذلك، قدّمت الأخت الدكتورة باسمة الخوري، رئيسة الرابطة الكتابية في لبنان والدكتور مايك باسوس الأمين العام والمدير التنفيذي لجمعية الكتاب المقدس في لبنان، تقارير عن الأنشطة والمشاريع المنجزة، إلى جانب عرض المبادرات والتحضيرات المرتقبة لتعزيز حضور كلمة الله في حياة الكنيسة والمجتمع.

وفي هذا الإطار، تم عرض التحضيرات للاحتفال بأحد كلمة الله، الذي سيُقام في بكركي يوم الأحد 24 كانون الثاني 2027، تحت عنوان «لا تخف أيها القطيع الصغير»، بالتزامن مع الصلاة الختامية لأسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين.

كما تم عرض التحضيرات للمؤتمر البيبلي الذي تنظّمه الرابطة الكتابية حول سفر النبي إرميا، تحت عنوان «أنا أعرِفُ ما نَوَيتُ لكُم مِنْ خيرٍ... فيكونُ لكُمُ الغَدُ الذي تَرجونَ» (إر 29: 11)، وذلك من 25 إلى 28 كانون الثاني 2027، في مسرح كنيسة مار إلياس في أنطلياس. وسيتناول المؤتمر الأبعاد التاريخية واللاهوتية والرعوية لسفر إرميا، ولا سيّما الرجاء في زمن الأزمات، والعدالة والرحمة، وقراءة رسالة النبي في ضوء واقع الشرق الأوسط اليوم.

كذلك، عُرضت التحضيرات لأسبوع الكتاب المقدس، بما فيها إعداد عظة موحّدة لأحد كلمة الله، وصلاة خاصة تُتلى في الأديار والرعايا، إلى جانب نشاط روحي للشبيبة ومبادرات إعلامية للتعريف بهذه الأنشطة وتشجيع المشاركة فيها.

وتخلّلت الجلسة مداخلة للأب الدكتور أنطوان الأحمر، مدير دائرة الشؤون اللاهوتية والعلاقات المسكونية في مجلس كنائس الشرق الأوسط، تناول فيها موضوع «عيد الخلق» وأبعاده اللاهوتية والليتورجية والمسكونية، مسلّطًا الضوء على المبادرة المسكونية الهادفة إلى تعزيز الاحتفال بهذا العيد في الأول من أيلول من كل عام، وعلى أهمية «زمن الخليقة»، الممتد من الأول من أيلول إلى الرابع من تشرين الأول، بوصفه مناسبة للصلاة والتأمل وتعزيز المسؤولية المسيحية المشتركة في العناية بالخليقة وحماية البيت المشترك.

وفي ختام أعمال الدورة، انتقل أصحاب الغبطة والسيادة إلى مسرح الصرح البطريركي، حيث شاركوا في أعمال الجمعية العمومية السنوية الثانية لرابطة كاريتاس لبنان. وتضمّن جدول أعمال الجمعية استعراض محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوية الأولى المنعقدة في 12 تموز 2026، ومناقشة تقرير النشاطات للفترة الممتدة من الأول من كانون الثاني حتى 30 حزيران 2026، إضافةً إلى الاطّلاع على البيانات المالية ومشروع موازنة عام 2027، في إطار متابعة رسالة كاريتاس الإنسانية والاجتماعية وتعزيز عملها المؤسّسي.

واختُتم اللقاء بالصلاة، ثم تلا الأمين العام للمجلس، الأب جان يونس، البيان الختامي للدورة أمام وسائل الإعلام، متضمّنًا أبرز المواقف والقرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس، والتي تناولت مختلف الشؤون الكنسية والوطنية والرعوية، مؤكّدًا التزام الكنيسة بمواصلة رسالتها في خدمة الإنسان والمجتمع، في إطار السعي إلى بناء كنيسة متجدّدة في الإيمان، تزرع الرجاء، وتجسّد المحبة.
مواضيع ذات صلة
مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك تابع أعمال دورته ال59
lebanon 24
Lebanon24
13/11/2026 19:39:15 Lebanon 24 Lebanon 24
نداء من ا​لقرى المسيحية الحدودية الجنوبية الخمس إلى مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك: ساعدونا
lebanon 24
Lebanon24
13/11/2026 19:39:15 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك قرّر تشكيل لجنة خاصة لمتابعة أوضاع أهالي القرى الحدودية الجنوبية
lebanon 24
Lebanon24
13/11/2026 19:39:15 Lebanon 24 Lebanon 24
البيان الختامي لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك أكد دعم المفاوضات: لإحترام سيادة لبنان وتحييده عن صراعات المنطقة
lebanon 24
Lebanon24
13/11/2026 19:39:15 Lebanon 24 Lebanon 24

مار بشارة بطرس الراعي

وسائل الإعلام

الشرق الأوسط

الأمين العام

المسيحيين

المسيحية

مسيحية

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:36 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:30 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:29 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:21 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2026-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:09 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2026-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:36 | 2026-11-13
Lebanon24
12:30 | 2026-11-13
Lebanon24
12:29 | 2026-11-13
Lebanon24
12:21 | 2026-11-13
Lebanon24
12:00 | 2026-11-13
Lebanon24
11:59 | 2026-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24