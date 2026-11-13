مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك اختتم أعمال دورته العادية التاسعة والخمسين في بكركي

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اختتم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في ، أعمال دورته العادية التاسعة والخمسين، التي انعقدت في الصرح البطريركي الماروني في بكركي، من 9 إلى 13 تشرين الثاني 2026، برئاسة البطريرك الكاردينال ، وبمشاركة البطاركة والأساقفة والرؤساء العامين والإقليميين والرئيسات العامّات والإقليميات للرهبانيات الكاثوليكية في لبنان، تحت عنوان "نحو كنيسة متجدّدة في زمن الأزمات".استهل اليوم الخامس والأخير بالصلاة بحسب طقس الكنيسة اللاتينية، ثم تابع آباء المجلس البحث في عدد من الشؤون الكنسية والإدارية، قبل الانتقال إلى تلاوة القرارات والتوصيات الصادرة عن أعمال .بعد ذلك، قدّمت الأخت الدكتورة باسمة الخوري، رئيسة الرابطة الكتابية في لبنان والدكتور مايك باسوس والمدير التنفيذي لجمعية الكتاب المقدس في لبنان، تقارير عن الأنشطة والمشاريع المنجزة، إلى جانب عرض المبادرات والتحضيرات المرتقبة لتعزيز حضور كلمة الله في حياة الكنيسة والمجتمع.وفي هذا الإطار، تم عرض التحضيرات للاحتفال بأحد كلمة الله، الذي سيُقام في بكركي يوم الأحد 24 كانون الثاني 2027، تحت عنوان «لا تخف أيها القطيع الصغير»، بالتزامن مع الصلاة الختامية لأسبوع الصلاة من أجل وحدة .كما تم عرض التحضيرات للمؤتمر البيبلي الذي تنظّمه الرابطة الكتابية حول سفر النبي إرميا، تحت عنوان «أنا أعرِفُ ما نَوَيتُ لكُم مِنْ خيرٍ... فيكونُ لكُمُ الغَدُ الذي تَرجونَ» (إر 29: 11)، وذلك من 25 إلى 28 كانون الثاني 2027، في مسرح كنيسة مار إلياس في أنطلياس. وسيتناول المؤتمر الأبعاد التاريخية واللاهوتية والرعوية لسفر إرميا، ولا سيّما الرجاء في زمن الأزمات، والعدالة والرحمة، وقراءة رسالة النبي في ضوء واقع اليوم.كذلك، عُرضت التحضيرات لأسبوع الكتاب المقدس، بما فيها إعداد عظة موحّدة لأحد كلمة الله، وصلاة خاصة تُتلى في الأديار والرعايا، إلى جانب نشاط روحي للشبيبة ومبادرات إعلامية للتعريف بهذه الأنشطة وتشجيع المشاركة فيها.وتخلّلت الجلسة مداخلة للأب الدكتور أنطوان الأحمر، مدير دائرة الشؤون اللاهوتية والعلاقات المسكونية في مجلس كنائس الشرق الأوسط، تناول فيها موضوع «عيد الخلق» وأبعاده اللاهوتية والليتورجية والمسكونية، مسلّطًا الضوء على المبادرة المسكونية الهادفة إلى تعزيز الاحتفال بهذا العيد في الأول من أيلول من كل عام، وعلى أهمية «زمن الخليقة»، الممتد من الأول من أيلول إلى الرابع من تشرين الأول، بوصفه مناسبة للصلاة والتأمل وتعزيز المسؤولية المشتركة في العناية بالخليقة وحماية البيت المشترك.وفي ختام أعمال الدورة، انتقل أصحاب الغبطة والسيادة إلى مسرح الصرح البطريركي، حيث شاركوا في أعمال الجمعية العمومية السنوية الثانية لرابطة كاريتاس لبنان. وتضمّن جدول أعمال الجمعية استعراض محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوية الأولى المنعقدة في 12 تموز 2026، ومناقشة تقرير النشاطات للفترة الممتدة من الأول من كانون الثاني حتى 30 حزيران 2026، إضافةً إلى الاطّلاع على البيانات المالية ومشروع موازنة عام 2027، في إطار متابعة رسالة كاريتاس الإنسانية والاجتماعية وتعزيز عملها المؤسّسي.واختُتم اللقاء بالصلاة، ثم تلا الأمين العام للمجلس، الأب جان يونس، البيان الختامي للدورة أمام ، متضمّنًا أبرز المواقف والقرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس، والتي تناولت مختلف الشؤون الكنسية والوطنية والرعوية، مؤكّدًا الكنيسة بمواصلة رسالتها في خدمة الإنسان والمجتمع، في إطار السعي إلى بناء كنيسة متجدّدة في الإيمان، تزرع الرجاء، وتجسّد المحبة.