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لبنان

فضل الله: لضرورة إبعاد المؤسّسة العسكريّة عن التّجاذبات والاستهداف

Lebanon 24
13-11-2026 | 05:32
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فضل الله: لضرورة إبعاد المؤسّسة العسكريّة عن التّجاذبات والاستهداف
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ألقى العلامة علي فضل الله، خطبتي صلاة الجمعة، من على منبر مسجد الإمامين الحسنين في حارة حريك، في حضور شخصيّات علمائيّة وسياسيّة واجتماعيّة، وحشدٍ من المؤمنين ومما جاء في خطبته السياسية: "البداية من لبنان، حيث تتواصل الاعتداءات الإسرائيليّة على الجنوب، بالقصف والغارات الّتي تستهدف المناطق المحاذية لمواقع الاحتلال، فيما يستمرّ العدوّ في نسف البيوت وتدمير ما تبقّى من القرى والبلدات الّتي يحتلّها، في محاولة لطمس مظاهر الحياة فيها وتيئيس أهلها من العودة إليها، إلى جانب الخروق الجويّة اليوميّة الّتي تستبيح السّيادة اللّبنانيّة. إنّنا أمام هذا الواقع نعيد دعوة الدّولة اللّبنانيّة، المعنيّة قبل أيّ جهة أخرى بحماية أرضها وشعبها وسيادتها، إلى عدم الرّهان على ما قد يحصل في المنطقة أو ما قد يطرأ من تغيّرات خارجيّة قد تحصل بعد الانتخابات الّتي حصلت داخل الكيان. إنّنا نعي حجم تأثير ما قد يحصل في الخارج ولا ينبغي إغفاله، لكن هذا لا يعفي الدّولة من القيام بمسؤوليّتها بالعمل بكلّ جديّة على الصّعيد السياسي أو الدبلوماسي وعناصر القوة لديها لإيقاف نزيف الدّم والدّمار واستعادة الأرض وعودة أهاليها إليها، وأن تضع ذلك من أولى أولويّاتها. فيما ندعو اللّبنانيّين إلى توحيد جهودهم والخروج من حال الانقسام الّتي تستنزفهم وتضعف موقفهم وتغري العدوّ بمزيد من العدوان. فالمرحلة الخطيرة الّتي لا تزال ماثلة لا تواجه بالتّرهّل والانقسام وتقاذف الاتّهامات أو بقرارات ومواقف تزيد الهواجس والتّباعد بين مكوّنات البلد، فالبلد أحوج ما يكون إلى الحكمة والحوار وكلّ ما يساهم في تبريد التّوتّرات في معالجة القضايا الخلافيّة".
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اضاف:"من هنا، فإنّنا نعيد التّأكيد على القوى السّياسيّة ضرورة إبعاد المؤسّسة العسكريّة عن التّجاذبات والاستهداف، وعدم المسّ بمكانتها أو دورها، في حماية الوطن والاستقرار الدّاخليّ فيه، والحفاظ على وحدتها وتعزيز دور الجيش الّذي ينبغي أن يكون موضع إجماع اللّبنانيّين لا مادّةً للانقسام بينهم".

أضاف: " نبقى على الصعيد الداخلي، لندعو الدّولة إلى التّعامل بجدّيّة أكبر مع حالات التّفلّت الّتي تهدّد أمن المواطنين وممتلكاتهم وحرّيّة حركتهم، والّتي باتت تنعكس أيضًا على صورة البلد واستقراره. إنّنا إذ نقدّر الجهود الّتي تبذلها القوى الأمنيّة في ملاحقة المخلّين بالأمن، ندعو إلى تعزيز إمكاناتها وإزالة أيّ عوائق تقف أمام قيامها بدورها. وفي الوقت نفسه، لا يجوز أن يتراجع الملف المعيشي والاجتماعي عن رأس أولويّات الدّولة. فالفقر والضّيق الاقتصاديّ لم يعودا مجرّد أرقام، بل باتت لهما تداعيات أمنيّة واجتماعيّة وإنسانيّة تمسّ حياة النّاس وكرامتهم. والمطلوب أن تتحمّل الدّولة مسؤوليّتها في معالجة هذا الواقع، إلى جانب تعزيز التّكافل الاجتماعيّ والوقوف مع الفئات الأكثر حاجة، حتّى لا يُترك المواطن وحيدًا أمام أزماته، فالدّولة تكون دولة عندما تكون حاضرة في قضايا مواطنيها وعندما تسهم في معالجة ما يعانون منه وعندها تؤكّد حضورها لديهم".

ختم:" تبقى معاناة الشّعب الفلسطيني حاضرة أمامنا، سواء في عمليّات القتل اليوميّة في غزّة والحصار المفروض عليها، أو في الكارثة الإنسانيّة الّتي يعيشها أهلها، والّتي كشفت السّيول خلال الأيّام الماضية جانبًا منها، بعدما جرفت الخيام وتركت عائلات من دون مأوى أو أبسط مقوّمات الحياة، فضلًا عمّا يجري في الضّفّة الغربيّة والقدس من اعتداءات واستيطان وتهديد مستمرّ للأرض والمقدّسات. ما يدعو لإبقاء القضيّة الفلسطينيّة حيّة في الوجدان العربيّ والإسلاميّ، وتحمّل المسؤوليّة في بذل كلّ جهد ممكن لإنقاذ الشّعب الفلسطينيّ من القتل والحصار والتّهجير، وحماية حقّه في أرضه وكرامته ومستقبله".
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