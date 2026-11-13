في ذكرى الإستقلال.. دعوة من الرئيس عون للبنانيين

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دعا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اللبنانيين الى رفع اللبناني في منازلهم ومؤسساتهم وشركاتهم ومدارسهم، خصوصاً في الفترة الممدة من 20 تشرين الثاني وحتى 22 منه ضمناً يوم عيد الاستقلال، معتبراً ان العلم ليس مجرد راية ترفرف فوق المؤسسات والساحات، "بل هو رمز لوحدة الوطن وسيادته وكرامته وهويته الوطنية، وهو الجامع الذي يعلو فوق الانتماءات والاختلافات، ويختصر تاريخ وتضحيات أبنائه وآمالهم، فضلاً عن ان احترام العلم هو احترام للوطن، وصونه واجب وطني يعكس مدى انتمائنا اليه ووفائنا له".كلام جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر ، مدير المعهد الفني الاب شربل بوعبود، والمساعدة الإدارية في المعهد السيدة ريتا صفير، اللذين سلّما رئيس الجمهورية مبادرة تحت عنوان "مشروع صون العلم اللبناني"، وهي مبادرة وطنية تطوعية وتربوية.وأوضح الاب بوعبود ان المبادرة ترسّخ ثقافة احترام العلم اللبناني وصونه، باعتباره رمزاً للسيادة والحرية والوحدة الوطنية، من خلال اعتماد آلية واضحة للعناية به في المؤسسات الرسمية والتربوية والبلديات وسائر المؤسسات، والغاية هي الا يرفع علم ممزق او مهمل، وان يعامل في جميع مراحل استخدامه بما يليق برمزيته الوطنية.ومن اهداف المبادرة: حماية العلم اللبناني من التمزق والاهتراء والتلف، والمحافظة على الوانه ورمزيته ومظهره اللائق، واعتماد أصول موحدة لرفع العلم وانزاله وطيّه ولفّه وحفظه، وتحديد آلية رسمية للتعامل مع الاعلام التالفة والتخلّص منها بطريقة تحفظ رمزيتها، ونشر ثقافة احترام العلم لدى الأجيال الشابة.كما تدعو المبادرة الى العناية الدورية بالعلم من خلال تفقد الاعلام في المؤسسات والساحات والشوارع بصورة منتظمة، والتأكد من سلامة القماش والألوان والخياطة والحبال واعمدة التثبيت، ومتابعة حال الاعلام بعد العواصف والظروف الجوية القاسية، واستبدال كل علم ممزق او باهت او غير صالح للاستعمال.ورحب الرئيس عون بمبادرة "صون العلم اللبناني"، منوّهاً بالافكار التي وردت فيها، والتوقيت الذي أعلنت فيه والذي يصادف حلول عيد العلم، وبعده عيد الاستقلال، وقال: "العلم امانة في اعناقنا، والحفاظ عليه وصونه مسؤولية لا تقتصر على الدولة ومؤسساتها، بل تطال كل مواطن. فمن يرفع العلم عليه ان يكون على قدر ما يرمز اليه من قيم التضحية والحرية والكرامة والوحدة، وان يحافظ على مكانته وهيبته، قولاً وفعلاً، لان الأوطان لا تصان بالشعارات وحدها، بل باحترام رموزها والعمل من اجلها".الوزيرة الزينالى ذلك، عرض الرئيس عون الشؤون البيئية مع وزير البيئة السيدة تمارا الزين، واطلع منها على الإجراءات التي تتخذها الوزارة للحفاظ على السلامة البيئية، وحماية الموارد الطبيعية.كما اطلعت الوزيرة الزين رئيس الجمهورية على أجواء مشاركتها في فعالية «لوريال-اليونسكو من أجل المرأة في العلم» For Women in Science))، ومؤتمر اليونيسكو، واللقاءات التي عقدتها على هامش هذين الحدثين.السيد عمران ريزاوبحث الرئيس عون مع نائب المنسق الخاصة للأمم المتحدة في لبنان ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا، الأوضاع في لبنان عموماً وفي الجنوب بصورة خاصة، في ظل استمرار الاعتداءات والاتصالات التي تقوم بها الدولة لوضع حد لها، والمشاورات الجارية لتفادي أي فراغ قد يحصل في مرحلة ما بعد انتهاء الولاية العملانية لقوات "اليونيفيل" في لبنان.