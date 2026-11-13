سلام استقبل الحوت وسعد ووفداً من طلاب كلية الحقوق ومعهد العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف

استقبل الدكتور نواف سلام رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة طيران محمد الحوت، الذي قال بعد اللقاء: "وجّهتُ دعوة إلى الرئيس سلام لرعاية حفل استقبال أول طائرة من طراز إيرباص A321XLR، وهي من أحدث الطائرات طويلة المدى في العالم، وذلك يوم الثلاثاء في 17 تشرين الثاني الجاري".

سعد

كما استقبل سلام النائب أسامة سعد، الذي قال بعد اللقاء: "كانت زيارة لدولة الرئيس، استعرضنا معه خلالها بعض المشكلات والأزمات التي تعاني منها مدينة صيدا تحديداً، وبحثنا في سبل متابعتها ومعالجتها. وكان دولة الرئيس متجاوباً جداً في هذا الشأن، وأكد أنه سيتابع معنا عدداً من الملفات المتعلقة بالبيئة والمياه والأشغال العامة والبنى التحتية والطرقات والأرصفة وغيرها من ، إضافةً إلى موضوع مرفأ صيدا".

وفد من طلاب كلية الحقوق ومعهد العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف

واستقبل سلام، وفداً من طلاب كلية الحقوق ومعهد العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف، بعد فوز لائحة “طالب” المستقلة بأغلبية مقاعد الهيئتين الطالبيتين في الكلية والمعهد، وذلك في إطار لقاء حواري بعنوان “المشاركة السياسية من الجامعة إلى الدولة”، نُظّم بالتعاون مع الهيئتين الطالبيتين.وتناول اللقاء دور الطلاب والشباب في الحياة السياسية، وسبل تعزيز مشاركتهم في الشأن العام وصنع القرار، وأهمية بناء جسور التواصل بين الشباب ومؤسسات الدولة.وأكد الرئيس سلام خلال اللقاء أن “ الذي تطمحون إليه، القائم على دولة القانون والمؤسسات والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، لن يُبنى إلا بمشاركتكم. فلا تتركوا الإحباط يدفعكم إلى الانكفاء عن الشأن العام، ولا تسمحوا لانقسامات الماضي بأن ترسم حدود مستقبلكم. تمسّكوا باستقلاليتكم، وبحقكم في الاختلاف، وبقدرتكم على العمل معاً من أجل المصلحة العامة. فالديمقراطية لا تتوقف عند أبواب الجامعة، والمشاركة السياسية ليست حكراً على أحد”.وكانت رئيسة الهيئة الطالبية في معهد العلوم السياسية ليلا بجالي قد ألقت كلمة قالت فيها:“دولة رئيس ،أودّ أولاً أن أشكركم على استقبالنا اليوم، بعد نجاح انتخاباتنا الطالبية الأخيرة، التي شكّلت محطة مهمة في الحياة الديمقراطية داخل الجامعة.يأتي فوزنا في سياق مسار جماعي بدأ عام 2017 مع تأسيس الحركة الطالبية “طالب”، التي تواصل، عبر أجيال متعاقبة من الطلاب، التزامها بالدفاع عن الحرية والعلمانية والعدالة الاجتماعية وإصلاح الدولة.دولة الرئيس،إن مسيرتكم والتزامكم بإصلاح الدولة وتعزيز مؤسساتها وترسيخ سيادة القانون يجسّدان رؤية نحن، الشباب اللبناني، معنيون بها على نحو خاص.إن انتخاباتنا الجامعية تشكّل ممارسة ديمقراطية أساسية، لكن الديمقراطية يجب ألا تتوقف عند أبواب الجامعة. فمشاركة الشباب في الحياة السياسية الوطنية أمر لا غنى عنه لبناء لبنان مستقل وعادل ومتماسك، يتمتع بمؤسسات قوية.وما نطمح إليه اليوم هو إقامة حوار دائم وبنّاء بين الشباب ومؤسسات الدولة، وتقليص المسافة بين الطلاب والسلطات العامة، كي لا نكون مجرد مراقبين للقرارات التي ترسم مستقبلنا، بل شركاء في صياغتها.ونحن، كطلاب في الحقوق والعلوم السياسية، نرغب في وضع معارفنا وطاقاتنا في خدمة المصلحة العامة، من خلال المساهمة في الأبحاث وإعداد المقترحات التشريعية والمبادرات العامة. ونأمل في المقابل أن تنفتح مؤسسات الدولة بصورة أكبر على الشباب، وأن تتيح لهم فرصاً فعلية للمشاركة في صنع القرار.أشكركم، دولة الرئيس، على هذا اللقاء، وعلى إتاحة الفرصة لنا لإيصال صوت الطلاب”.كما ألقى الطالب شربل حاج كلمة قال فيها:“دولة رئيس مجلس الوزراء المحترم،يسعدني ويشرّفني، باسم طلاب كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة القديس يوسف، أن أتوجّه إليكم بالشكر على استقبالنا وإتاحة هذه المساحة للحوار المباشر حول دور الشباب في الحياة العامة ومستقبل وطننا.إن لقاءنا اليوم يتجاوز إطار الزيارة البروتوكولية، فهو فرصة للتأكيد أن الشباب ليسوا مجرد جيل ينتظر دوره في الحياة السياسية، بل هم جزء أساسي من حاضر لبنان، وشركاء في رسم مستقبله.منذ انطلاق حركة “طالب” عام 2017، تعاقبت الأجيال وتغيّرت الظروف، لكن بقي الإيمان بأن العمل الطلابي قادر على إحداث فرق، وأن التغيير يبدأ أحياناً من مجموعة صغيرة ترفض الاستسلام للواقع وتقرّر العمل من أجل مستقبل مختلف.نحن جيل لا يريد أن يرث صراعات لم يخترها، ولا أن يبقى مستقبله أسير انقسامات الماضي وخياراته. نريد أن نؤسس لثقافة سياسية مختلفة، تقوم على الحوار والحرية والمسؤولية والمحاسبة، لا على الاصطفافات والانقسامات.دولة الرئيس،بعد سنوات من هجرة أجيال متعاقبة من الشباب اللبناني، أصبح طموحنا أن تتوافر لنا إمكانية البقاء في لبنان وبناء مستقبلنا فيه، وأن نكون شركاء فعليين في بناء دولة القانون والمؤسسات.وانطلاقاً من ذلك، نطالب بحماية حق الطلاب في التعليم والحدّ من ارتفاع الأقساط، وإشراك الشباب في مناقشة القرارات والسياسات التي تمسّ مستقبلهم، وتأمين فرص التدريب العملي على أساس الكفاءة وتكافؤ الفرص، بما يشجّعهم على البقاء في وطنهم والمساهمة في نهضته.كما نؤكد أن بناء الثقة بين الدولة وشبابها يتطلب استقلالية ، ووضع حدّ للإفلات من العقاب، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء. فالثقة بالدولة لا تُبنى بالكلام وحده، بل بقدرة مؤسساتها على تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين.ونأمل أن يكون هذا اللقاء بداية لحوار مستمر وتعاون فعلي بين الشباب ومؤسسات الدولة، بما يتيح لنا المشاركة في رسم مستقبل لبنان والمساهمة في نهضته.شكراً دولة الرئيس على استقبالكم لنا وإصغائكم إلى صوت الطلاب”.