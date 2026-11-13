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لبنان

توقيع مذكرة تفاهم بين نقابة أصحاب المطاعم ومجلس الأعمال اللبناني في الكويت

Lebanon 24
13-11-2026 | 06:52
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توقيع مذكرة تفاهم بين نقابة أصحاب المطاعم ومجلس الأعمال اللبناني في الكويت
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وقّعت نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان ومجلس الأعمال اللبناني في الكويت مذكرة تفاهم لتطوير الشراكات وتوسيع فرص الاستثمار والتبادل التجاري في قطاعات المطاعم والضيافة والصناعات الغذائية.
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ووقّع المذكرة نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري طوني الرامي، ورئيس مجلس الأعمال اللبناني في الكويت علي حسن خليل، "تأكيداً لاهمية ترجمة العلاقات التاريخية بين البلدين إلى شراكات اقتصادية مستدامة".

جرى التوقيع على هامش معرض "هوريكا لبنان 2026"، في قاعة كبار الشخصيات في البيال – بيروت، بحضور السيدة الأولى نعمت عون، ورئيس مجلس الأعمال اللبناني الكويتي المهندس أسعد صقال، وأمين سر المجلس ألفونس ديب، ومستشار قطاع الضيافة والامين العام لاتحاد أصحاب الفنادق الكويتية محمد ناجيا، والمديرة التنفيذية والشريكة المؤسسة لشركة هوسبيتاليتي سيرفيسز جمانة دموس سلامة، وعدد من أعضاء مجلسَي إدارة الجانبين، إلى جانب شخصيات اقتصادية ورجال أعمال وممثلين عن قطاع الضيافة.

وتهدف المذكرة إلى" تعزيز حضور العلامات التجارية اللبنانية في السوق الكويتي، وتشجيع الاستثمارات المشتركة، وتطوير فرص الامتياز التجاري (Franchising)، إلى جانب تبادل الخبرات وتنظيم الوفود التجارية والبرامج التدريبية والفعاليات الاقتصادية المشتركة. كما تشمل التعاون في الترويج للصناعات الغذائية ودعم المبادرات المرتبطة بالسياحة الغذائية".

وأكّد الحضور في كلماتهم "أهمية هذه الشراكة في فتح آفاق جديدة أمام المؤسسات اللبنانية للتوسع في الأسواق الخارجية، وتعزيز التعاون بين الهيئات الاقتصادية والمهنية في لبنان والكويت"، مشدّدين على "الدور المحوري الذي يؤديه قطاع المطاعم والضيافة في دعم الاقتصاد اللبناني، بفضل خبراته وكفاءاته وعلاماته التجارية التي أثبتت نجاحها محلياً وعالمياً". كما شدّدوا على" ضرورة ترجمة العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين إلى مبادرات استثمارية وتجارية ملموسة، من شأنها استقطاب استثمارات جديدة، وتعزيز انتشار العلامات التجارية اللبنانية، ودعم نمو القطاع وخلق فرص عمل إضافية، بما يخدم مجتمع الأعمال في البلدين".

وتنص المذكرة على إعداد برنامج عمل سنوي يشمل تنظيم فعاليات مشتركة، وتبادل الوفود المهنية، وتحديد فرص استثمارية جديدة، مع تشكيل لجنة تنسيق لمتابعة تنفيذ المبادرات وتقييم نتائجها.

واختُتم الحفل بتبادل الدروع التذكارية والتقاط الصور المشتركة، تأكيداً "لمتانة العلاقات بين الجانبين وحرصهما على تطوير التعاون الاقتصادي".
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