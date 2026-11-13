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لبنان

الحجار: أولوية اللبنانيين الأمن والاستقرار ومسؤولية الأجهزة حماية الناس وصون البلاد

Lebanon 24
13-11-2026 | 07:26
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الحجار: أولوية اللبنانيين الأمن والاستقرار ومسؤولية الأجهزة حماية الناس وصون البلاد
الحجار: أولوية اللبنانيين الأمن والاستقرار ومسؤولية الأجهزة حماية الناس وصون البلاد photos 0
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زار وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، صباح اليوم، المقر العام للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، حيث عقد اجتماعا مع المدير العام اللواء رائد عبد الله وقادة الوحدات، تم في خلاله عرض الأوضاع الأمنية والإجراءات المتخذة في مختلف المناطق اللبنانية.
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كما استمع من ضباط غرفة العمليات، إلى تقرير مفصل حول الإجراءات الميدانية المتخذة، والعمليات التي تنفذها القطعات المختصة، لا سيما في مجال ملاحقة وتوقيف المطلوبين بما يضمن تعزيز الأمن والاستقرار وحماية المواطنين.

وفي إطار متابعته للعمل الأمني، خصّ الوزير الحجار شعبة المعلومات بزيارة، برفقة اللواء عبد الله، التقى خلالها رئيس الشعبة العميد محمود قبرصلي والضباط المعنيين، في حضور رئيس وحدة هيئة الأركان العميد الطبيب الفرد حنا، واطّلع منهم على المهام التي تتولاها الشعبة والجهود المبذولة في التحقيقات، مثنيا على ما تحققه من إنجازات رغم السرية التي تفرضها مهماتها".

وأكد الحجار ثقته بقوى الأمن الداخلي، ضباطا ورتباء وأفرادا، مشيدا بالدور الذي تؤديه شعبة المعلومات باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للأمن في لبنان، وبالتضحيات التي قدمتها على مدى السنوات الماضية دفاعا عن الوطن.

وأشار الحجار إلى أن اللبنانيين لمسوا، خلال الأسابيع والأشهر الماضية، فعالية قوى الأمن الداخلي وجديتها وحضورها الميداني، سواء من خلال ملاحقة المطلوبين وتوقيفهم، أو ضبط الممنوعات ومكافحة المخدرات، وإجراء التحقيقات المعمقة في الملفات المهمة".

ولفت إلى "أن التحقيقات الأمنية التي تقوم بها شعبة المعلومات في الأيام الأخيرة، ومنها مع الموقوفين الخمسة في الشمال، ومتابعة التحقيقات في جريمة مقتل النائب العراقي السابق، إلى جانب تنفيذ دوريات ومداهمات متزامنة في بيروت ومناطق لبنانية عدة، تعكس مستوى الجدية والاحترافية في العمل الأمني".

وتوجه إلى الضباط الحاضرين، بالقول:" أنا على ثقة بأنكم ستبقون على مستوى التحديات والمسؤولية وآمال المواطنين".

وشدد الوزير الحجار على "أن أولوية اللبنانيين، الأمن والاستقرار"، مؤكدا "ان مسؤولية الأجهزة الأمنية حماية الناس وصون البلاد"، وقال: ليس أمامنا سوى بذل أقصى الجهود وتقديم التضحيات، كلٌّ من موقعه.

وتمنى الحجار "أن يتمكن لبنان من تجاوز المرحلة الصعبة والعواصف التي تمر بها المنطقة، وأن تحمل الأيام والأشهر المقبلة تحسنا في الأوضاع، وصولا إلى بر الأمان والاستقرار".
 
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