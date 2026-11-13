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لبنان

بلال اردوغان من طرابلس: تركيا لا تهتم بلبنان فحسب بل تحرص على مستقبله ومستقبل أهله

Lebanon 24
13-11-2026 | 07:38
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بلال اردوغان من طرابلس: تركيا لا تهتم بلبنان فحسب بل تحرص على مستقبله ومستقبل أهله
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قام بلال اردوغان نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيارة رسمية وشعبية لمدينة طرابلس، استهلها من ساحة الرئيس جمال عبد الناصر (التل)، حيث تفقد "ساعة السلطان عبد الحميد" التاريخية التي شكلت هدية رمزية لمدينة طرابلس، ثم جال في أسواق المدينة العتيقة وقام بزيارة سلام السباعي وهي إحدى حفيدات السلطان عبد الحميد.

وانتقل الضيف التركي بعدها إلى المسجد المنصوري الكبير، حيث كان في استقباله مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام ورئيس بلدية طرابلس عبد الحميد كريمة وحشد من فاعليات المدينة وتفقد ركن الأثر النبوي الشريف.
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ثم شارك اردوغان في لقاء موسع في بهو المسجد بدعوة من دار الإفتاء، بمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري وحضور نيابي وروحي واقتصادي واجتماعي من المدينة، اضافة الى الفنان ماهر زين.

المفتي امام

ورحب المفتي امام بالضيف، وقال: "ضيف طرابلس الكبير، زيارتكم هي من القلب للقلب، لأن شخصكم الكريم فاق بمحبته أي إطار رسمي وتجاوز بمقامه أي قيود دبلوماسية، ليلج مباشرة إلى القلوب ويؤجج طيب المشاعر ويبث حرارة اللقاء ويتخطى هالة البروتوكول".

اضاف: "حضرة الضيف الكبير. إن لشخصكم مكانة رفيعة على محبة والدكم الذي له في ضمير الأمة والإنسانية تقدير كبير. ولا أبالغ إذا قلت انه شكل أملا عند كثير من الشعوب والأوطان، فهو استطاع بحسن التخطيط والإرادة والصبر على الصعوبات والأزمات التي كانت تعصف ببلده، كما تعصف اليوم بكثير من البلدان -للأسف - ومنها لبنان، استطاع نقل بلده إلى بلد حديث مزدهر، قائم على القانون، تسوده العدالة ولا تتوقف فيه التنمية المستمرة بزخم كبير، وصولا إلى تركيا دولة عظمى لا شك إقليميا وربما عالميا. لذلك هو بنظرنا حقق البطولة المطلوبة".

وتابع: "كثيرون يطلقون شعارات ولا يستطيعون تحقيقها. وفي كثير من الأحيان يعملون عكسها. ونحن في لبنان نرى ما حصل في تركيا على يد فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان ومن خلال مسيرته الحافلة في الشأن العام، نراها نموذجا يحتذى للدول الراغبة في التغلب على مشاكلها والنهوض ببلدها وشعبها على أسس متينة وسليمة".

واردف: "حضرة الضيف الكبير. ها هي طرابلس تندفع بشغف كبير لاستقبالكم. طرابلس التعدد الديني والتنوع الثقافي وأصالة الحرية وطيب العيش ورقي التعايش، كلها تلتقي معكم في هذا اليوم المبارك. وإن تخصيص يوم كامل في زيارتكم سيكون محطة يخلدها التاريخ في ضمير الطرابلسيين وذاكرة أجيال أبناء المدينة. إنها مفعمة بالمحبة وعامرة بالفخر، وإنها وصل التاريخ الممتد عميقا. لا يستطيع أحد أن يمسح ممحاة ويمحو التاريخ، لكننا نستطيع جميعا أخذ العبر من التاريخ، وتكوين الصورة الأوضح لمجرياته بما حملته من إيجابيات وسلبيات، لتكون هذه الصورة منارة لنا في سيرنا المشترك نحو المستقبل. أهلا، طاب قدومكم وطاب يومكم والسلام عليكم".

أردوغان

واستهل أردوغان كلمته باللغة العربية، قال فيها: "السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا ومرحبا"، مضيفا: "أنا محرج أولا وقبل كل شيء بسبب كل هذا الاهتمام وبسبب مظاهر الحب هذه. ولكنني أعلم جيدا أن هذا الحب ليس موجها لشخصي، بل هو مؤشر على الحنين والمحبة الكبيرين لرئيس جمهورية تركيا، وهو دليل على حبكم وتقديركم لوالده. واني أود أن أبدأ بتقديم الشكر لإخوتنا الطرابلسيين الذين طالما دعونا إلى طرابلس طوال هذه السنوات. لكن للأسف، فإن التطورات والمشاكل التي شهدتها هذه المنطقة خلال السنوات العشر الماضية في تركيا جعلت من الصعب علينا القيام بهذه الزيارة طوال تلك الفترة".

وتابع: "الآن، وبعد تقويم الأوضاع الأخيرة في المنطقة والتطورات الحاصلة في سوريا وتركيا والغرب، وجدت أن هذا هو الوقت المناسب لزيارة مدينة طرابلس. وفي هذه المناسبة، أنقل تحيات رئيس جمهوريتنا لجميع إخوتنا الطرابلسيين الذين يشتاقون إلى رئيسنا وإلى تركيا بحرارة. وهو يبلغكم سلامه جميعا".

واردف: "إذا أردنا أن نعد مستقبلا مضيئا لأطفالنا وأبنائنا وأحفادنا، وأن نبني لهم أقدارا وأياما أكثر إشراقا، فيجب علينا أن نعيد تأسيس روابط الأخوة بيننا بشكل قوي للغاية. نحن بحاجة إلى أن يكون لبنان موحدا من الداخل، وأن تكون تركيا أختا للبنان، وأن تكون سوريا أختا للبنان، وأن تكون تركيا وسوريا شقيقتين، بمعنى أنه يجب على جميع الدول الإسلامية والجارة الشقيقة أن تهتم أولا بإخوتها القريبين منها قبل أي شخص آخر. ويجب أن تتكاتف لبنان وسوريا بشكل وثيق، وتكون روابط الأخوة قوية للغاية بينهما، وكذلك بين تركيا وسوريا، بل وبشكل عام يجب أن تكون روابط الأخوة بين كافة المسلمين متماسكة للغاية من أجل نهضة المنطقة".

واوضح أننا "كدولة تركيا، عانينا كثيرا خلال النصف قرن الماضي من كافة الاضطرابات، والحروب، والحروب الأهلية، والتدخلات الخارجية التي شهدتها هذه المنطقة. ولكن اليوم، وبفضل قيادة وحنكة رئيس جمهوريتنا المستمرة منذ 24 عاما، أصبحت تركيا القوية مستعدة لتسخير كل الإمكانات المتاحة لإيجاد الحلول وإحلال السلام والاستقرار للمشاكل في المنطقة".

وقال: "واليوم، في خلال ولاية رئيسنا، وبعد الانتخابات التي جرت في العام الماضي، باتت تركيا أقوى ولديها إرادة حاسمة لتحقيق كلمة الحق والسلام في المنطقة ولدعم الاستقرار والنمو فيها. وفي جميع الدول المجاورة لنا، من لبنان وسوريا والعراق والأردن وحتى بلغاريا اليونان، ستظل تركيا قوة بناءة تدعم السلام والرفاه والاستقرار. لأننا نطلق على هذه الجغرافيا اسم "جغرافيا القلب". واستقرار هذه الجغرافيا وأمنها يعني استقرار وأمن تركيا نفسها. ولا يمكننا أن نعيش بسعادة وسلام ونجاور بعضنا البعض، بينما يكون جارنا جائعا أو يحترق بيته أو يخوض حربا وصراعا مع جاره. فنحن لن ننعم بالاستقرار طالما كان جيراننا يعانون. لهذا السبب، فور تولي الإدارة الجديدة في لبنان مهامها، بادر رئيسنا بالاتصال بهم، وجاءوا إلى تركيا، واستمر التواصل بيننا بلا انقطاع. إنهم يدركون تماما أهمية تركيا بالنسبة للبنان وتركيا لن تسمح أبدا بأن يترك لبنان بلا سند أو حل".

وتابع: "لذلك، بعد الانتخابات الرئاسية وتشكيل الحكومة الجديدة في لبنان، استقبل رئيس جمهوريتنا الرئيس ورئيس الوزراء، وأكد لهما الدعم المستمر والدائم لجانب لبنان. إن نقل تحيات رئيسنا ليس مجرد وسيلة لتخفيف الشوق لهذه البلدان، بل هو أيضا تأكيد على أن زيارتنا تهدف إلى تذكير الجميع بأن تركيا لا تهتم بلبنان فحسب، بل تحرص على مستقبله ومستقبل أهله. نتمنى أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والمتبادلة ودعم فرص التعاون المستقبلي بين البلدين. ونأمل أن يتمكن الناس قريبا من السفر بسياراتهم بين تركيا ولبنان، لزيارة مدن مثل طرابلس وبيروت، وكذلك زيارة المدن التركية مثل هاتاي وأنطاكيا ومرسين وأضنا. ونأمل أيضا أن تعود حركة النقل بالقطارات والخطوط الحديدية بين البلدين، بحيث يتمكن المواطنون من السفر بسلاسة وخلال ساعات معدودة بين تركيا ولبنان".

وتابع: "لقد أمضينا في إسطنبول قرنين من الزمن ونحن نوجه وجوهنا نحو الغرب إلى حد كبير. ولكننا لم نجن الكثير من ذلك، ولم نجد سوى المعاملة المزدوجة، وأدركنا أن الغرب لا ينظر إلا لمصالحه الخاصة فقط. لذلك، رسمت تركيا بقيادة رئيسنا طريقها الخاص ومسارها المستقل. نأمل أن نتمكن معا - لبنان وسوريا وكل دول المنطقة - من رسم مسار مستقبلي يجلب النور والسلام لكل أبناء هذه المنطقة وشعوبها. واننا عندما نرى أبراج الساعات العثمانية المنتشرة في الأناضول، نتذكر دائما مدى اهتمام السلاطين العثمانيين، وآخرهم السلطان عبد الحميد، بهذه المدن والمناطق. لذلك، نحن ندرك تماما أهمية طرابلس، ونؤكد أننا سنعمل على تعزيز روابط الأخوة بيننا وبين أهلها بشكل أكبر بكثير. لماذا؟ من أجل مستقبل أكثر إشراقا وأمنا لأطفالنا، ولكي لا يعايش ألاجيال المقبلة المآسي والصراعات التي شهدناها في الماضي".

وختم أردوغان قائلا: "أتقدم بخالص الشكر والتقدير باسم رئيس الجمهورية وباسمي شخصيا، لكل من دعانا إلى هنا ولسماحة المفتي ورئيس البلدية ورجال الدين، وكل الحاضرين والنواب والوزراء، وللأخ ماهر زين لحضوره اليوم معنا. أشكركم جميعا جزيل الشكر على هذا الاستقبال والترحيب الحافل".

وفي ختام اللقاء، تم تبادل الدروع التذكارية والهدايا الرمزية بين الضيف التركي ومستقبليه، قبل أن يؤدي أردوغان صلاة الجمعة في المسجد المنصوري الكبير وسط أجواء إيمانية وحضور شعبي واسع.
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