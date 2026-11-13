نقابة الصحافة نعت عضو مجلسها السابق فؤاد زكريا الحركة

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نعت نقابة عضو مجلسها السابق زكريا الحركة، وجاء في بيان النعي : "بمزيدٍ من الحزن والأسى تنعى نقابة الصحافة عضو السابق الزميل الأستاذ فؤاد زكريا الحركة الذي رحل بعد مسيرة حافلة بالعطاء والالتزام الإعلامي شكّل خلالها علامة مضيئة في تاريخ الصحافة اللبنانية والعربية والعمل في مجلس النقابة لدورات عدة اتسمت بالتفاني والتضحية في سبيل الصحافة ورسالتها النبيلة ".واضاف البيان : "برحيل الزميل فؤاد الحركة تخسر نقابة الصحافة ويخسر قلماً ملتزماً وصوتاً صادقاً وإداريا ونقابياً طليعيا ظل في صفوف الحق والحقيقة حتى الرمق الأخير ".وختمت نقابة الصحافة بيانها : "ان نقيبا ومجلس نقابة واعضاء يتقدّمون من عائلة الراحل ومن الجسم الصحافي والإعلامي في بأحرّ التعازي، سائلين الله أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يلهمنا وأهله جميل الصبر والسلوان".