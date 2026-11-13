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لبنان

نقابة الصحافة نعت عضو مجلسها السابق فؤاد زكريا الحركة

Lebanon 24
13-11-2026 | 07:45
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نقابة الصحافة نعت عضو مجلسها السابق فؤاد زكريا الحركة
نقابة الصحافة نعت عضو مجلسها السابق فؤاد زكريا الحركة photos 0
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نعت نقابة الصحافة اللبنانية عضو مجلسها السابق فؤاد زكريا الحركة، وجاء في بيان النعي : "بمزيدٍ من الحزن والأسى تنعى نقابة الصحافة اللبنانية عضو مجلس النقابة السابق الزميل الأستاذ فؤاد زكريا الحركة الذي رحل بعد مسيرة حافلة بالعطاء والالتزام الإعلامي شكّل خلالها علامة مضيئة في تاريخ الصحافة اللبنانية والعربية والعمل في مجلس النقابة لدورات عدة اتسمت بالتفاني والتضحية في سبيل الصحافة ورسالتها النبيلة ".
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واضاف البيان : "برحيل الزميل العزيز فؤاد الحركة  تخسر نقابة الصحافة ويخسر الإعلام اللبناني قلماً ملتزماً وصوتاً صادقاً وإداريا ونقابياً طليعيا ظل في صفوف الحق والحقيقة حتى الرمق الأخير ".



وختمت نقابة الصحافة بيانها : "ان مجلس نقابة الصحافة اللبنانية نقيبا ومجلس نقابة واعضاء  يتقدّمون من عائلة الراحل ومن الجسم الصحافي والإعلامي في لبنان بأحرّ التعازي، سائلين الله أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يلهمنا وأهله جميل الصبر والسلوان".
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