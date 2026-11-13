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لبنان

وزارة الاقتصاد: 1114 محضر ضبط وأكثر من 20 ألف كشف

Lebanon 24
13-11-2026 | 08:31
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وزارة الاقتصاد: 1114 محضر ضبط وأكثر من 20 ألف كشف
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نفّذت مديرية حماية المستهلك ومصالح وزارة الاقتصاد والتجارة في المحافظات ٢٠٬٩٦٣ كشفًا ميدانيًا من ٢ كانون الثاني حتى ٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦، في إطار الرقابة على الأسعار وسلامة السلع والتزام المؤسسات بالقوانين والأنظمة النافذة.
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وأسفرت الجولات عن تنظيم ١٬١١٤ محضر ضبط، توزّعت أبرزها على ٦٧٣ محضرًا في قطاع المولّدات الكهربائية و٣٦١ محضرًا تتعلّق بسلامة السلع الغذائية وأسعارها وأوزانها، إضافةً إلى مخالفات في الأسعار والمقاييس والموازين وغيرها.



ولم تقتصر المتابعة على رصد المخالفات، إذ أُحيل خلال الفترة نفسها ٩٣٣ محضرًا إلى القضاء المختصّ، بينها محاضر تعود إلى فترات سابقة. كما تلقّت الوزارة ٢٬٢٤٨ شكوى من المواطنين عبر قنوات الإبلاغ المعتمدة.



وفي موازاة الجولات، أصدرت الوزارة ٣٢ قرارًا بتعليق تداول منتجات لعدم مطابقتها المواصفات، مقابل ١٠ قرارات بالسماح بإعادة التداول بعد التحقّق من المطابقة.
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