تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الزين من أنطاليا: العدالة المناخية تفقد معناها حين تتجاهل الحروب

Lebanon 24
13-11-2026 | 09:42
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الزين من أنطاليا: العدالة المناخية تفقد معناها حين تتجاهل الحروب
الزين من أنطاليا: العدالة المناخية تفقد معناها حين تتجاهل الحروب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
شدّدت وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين، خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف للمناخ COP31 في أنطاليا في تركيا، على "أن صدقية العمل المناخي الدولي تُقاس بقدرته على الاستجابة لواقع الدول الأكثر هشاشة وتضرّراً"، معتبرة "أن العدالة المناخية تفقد معناها حين تتجاهل آثار الحروب، وتترك الدول المتضرّرة تتحمّل وحدها كلفة الدمار والتعافي ومواجهة التغيّر المناخي".
Advertisement

وانتقدت الزين" استمرار خضوع المفاوضات المناخية، إلى حدّ بعيد، للمصالح الذاتية للدول، على حساب المسؤولية الجماعية، ومن دون مراعاة كافية لواقع الدول التي تستنزف الحروب والنزاعات مواردها وقدراتها". 

وأكدت "أن هذه الدول تواجه أعباءً متراكمة من تدهور الأنظمة البيئية وتدمير البنى التحتية، الى خسارة الموارد، وذلك بالتوازي مع تزايد حاجتها إلى التكيّف مع التغيّر المناخي وحماية سبل عيش مواطنيها".

واعتبرت "أن الإنصاف يقتضي ترجمة هذا الواقع إلى أولويات تمويل وآليات دعم، فلا تُفرض أعباء متماثلة على دول تمتلك التمويل والتكنولوجيا وأخرى تكافح لإعادة بناء مقوّمات الحياة". وشدّدت على "أن التضامن الدولي لا يُختبر بحجم التعهّدات وحدها، بل بمدى إتاحة التمويل وتحويله إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، تستجيب للاحتياجات الفعلية وتدعم التعافي المستدام".

وفي إطار العمل على ترجمة هذه الأولويات إلى تعاون عملي، عقدت الزين اجتماعاً مع الدكتور عبد الله الدردري الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تناول سبل تعزيز التعاون للانتقال من التخطيط المناخي إلى التنفيذ، وحشد التمويل اللازم للمشاريع البيئية والمناخية في لبنان.

وبحث الجانبان في تفعيل مرفق الاستثمار الأخضر اللبناني، وتعزيز القدرات المؤسسية لوزارة البيئة والبلديات، ودعم التربية البيئية والمناخية في المدارس، إلى جانب تطوير مبادرات لإعادة الإعمار الأخضر والمستدام، ولا سيما في المناطق المتضرّرة في جنوب لبنان. ويهدف هذا المسار إلى إدماج الاعتبارات البيئية والمناخية في جهود التعافي وإعادة الإعمار، بما يربط معالجة أضرار الحرب بتعزيز القدرة على مواجهة المخاطر المناخية.

وقد هنأ الدردري لبنان على انضمامه إلى مبادرة BRIDGE التي أطلقتها الرئاسة التركية لمؤتمر COP31، واختياره البلد العربي الوحيد ضمن المجموعة الأولى من الدول المشاركة، بما يتيح فرصاً جديدة لحشد التمويل وتسريع تنفيذ الالتزامات المناخية.

واتفق الجانبان على التحضير لإطلاق مبادرات تعاون ملموسة، استكمالاً للشراكة بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وربطاً بين الأولويات الوطنية وفرص الدعم الدولي.

كذلك عقدت الزين اجتماعاً تنسيقياً مع الوفد اللبناني المفاوض، استعرضت في خلاله مستجدات المفاوضات في ملفات التمويل المناخي والتكيّف وأسواق الكربون والشفافية. وأكدت أهمية "توحيد المواقف التفاوضية استناداً إلى أولويات لبنان واحتياجاته، ولا سيما تسهيل الوصول إلى التمويل ومراعاة التحديات الخاصة بالدول المتأثرة بالنزاعات والأزمات".

وشدّدت أمامهم على "أن هذه الملفات، على طابعها التقني، ترتبط مباشرة بقدرة لبنان على حماية موارده ومواطنيه وسبل عيشهم، وأن الحضور الفاعل في المفاوضات يقتضي الجمع بين الدقة العلمية ووضوح الموقف السياسي، دفاعاً عن حق لبنان في الدعم والتعافي، وإبرازاً للأعباء البيئية والمناخية التي تفرضها الحروب".

وأكدت الوزيرة الزين "أن مشاركة الفريق التقني اللبناني في المفاوضات شكل فرصة للدفاع عن المصالح الوطنية وتعزيز الشراكات الدولية، والعمل على تحويل الالتزامات المناخية إلى مشاريع ملموسة، بحيث يفترض أن تُترجم نتائج التفاوض إلى قدرة أكبر على التنفيذ والتكيّف والتعافي المستدام".
مواضيع ذات صلة
الزين: لا عدالة مناخية تُحمّل ضحايا الحروب فاتورة الدمار وإعادة الإعمار
lebanon 24
Lebanon24
13/11/2026 19:43:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الزين أمام وفد أوروبي: نطالب بالدعم والتعويضات البيئية والمناخية
lebanon 24
Lebanon24
13/11/2026 19:43:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الزين دعت من أرمينيا إلى إنشاء صندوق طوارئ دولي للتعافي البيئي بعد الحروب
lebanon 24
Lebanon24
13/11/2026 19:43:24 Lebanon 24 Lebanon 24
إنذارات مناخية متصاعدة.. هل تترجم "قمة أنطاليا" الوعود إلى أفعال؟
lebanon 24
Lebanon24
13/11/2026 19:43:24 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمم المتحدة

الأمين العام

جنوب لبنان

التركية

التزام

التركي

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:36 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:30 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:29 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:21 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2026-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:09 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2026-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-11-13
Lebanon24
12:36 | 2026-11-13
Lebanon24
12:30 | 2026-11-13
Lebanon24
12:29 | 2026-11-13
Lebanon24
12:21 | 2026-11-13
Lebanon24
12:00 | 2026-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24