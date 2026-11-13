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لبنان

الجميّل: لا يمكننا التعايش مع السلاح

Lebanon 24
13-11-2026 | 10:48
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عقد رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميّل اجتماعاً لرؤساء الأقسام الكتائبية في إقليم المتن الشمالي، خصص لمتابعة الشؤون التنظيمية والحزبية وتعزيز التنسيق والعمل المشترك بما يساهم في تفعيل الحضور الكتائبي.
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وأكد الجميل "رفض أي تعايش مع سلاح حزب الله، أياً تكن الظروف أو نتائج الحرب والتسوية"، وقال: "كل الخيارات مفتوحة أمام الكتائب، باستثناء القبول باستمرار هذا السلاح".

أضاف: "لا يمكننا التعايش مع السلاح، لا اليوم ولا غداً ولا بعده، ولا ينبغي لأحد أن يفكر، سواء في الحرب أو في التسوية أو في أي ظرف آخر، بأننا يمكن أن نقبل بالتعايش مع السلاح".

وأشار إلى أن "التعايش مع السلاح ليس تعايشا، بل هو موت، موت مجتمع بأكمله، وموت الحرية، وهجرة الشباب، وغياب الاستثمارات والاقتصاد وفرص العمل والرواتب"، وقال: "أي إن شبابنا سيواصلون الهجرة، وهذا ما يعني موت مجتمع بأكمله".

أضاف: "لبنان لن يعود لبنان إذا استمر هذا السلاح لفترة أطول، ولن يبقى فيه إلا من يريد العيش، في ظل الميليشيات والسلاح والمافيات وتجار المخدرات وتبييض الأموال، وكل أشكال المافيات. أما المواطنون الذين يريدون أن يعيشوا بعرق جبينهم، وأن ينعموا بحياة طبيعية وكريمة، فسيبحثون عن سبيل لمغادرة لبنان".

وتابع: "نعد اللبنانيين بأن كل خياراتنا مفتوحة، ولا محرمات أمامنا، باستثناء خيار واحد لن نقبل به: التعايش مع سلاح حزب الله".
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