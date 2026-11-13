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لبنان

العراق يتسلّم جثمان العلواني ويبدأ إجراءات نقله إلى بغداد... هذه التفاصيل

Lebanon 24
13-11-2026 | 12:00
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العراق يتسلّم جثمان العلواني ويبدأ إجراءات نقله إلى بغداد... هذه التفاصيل
العراق يتسلّم جثمان العلواني ويبدأ إجراءات نقله إلى بغداد... هذه التفاصيل photos 0
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أعلن السفير العراقي في بيروت محمد رضا الحسيني، تسلم جثة النائب السابق أحمد العلواني بعد تطابق نتائج فحص الحمض النووي مع عينات نجله، فيما أشار إلى الشروع بإجراءات نقلها إلى العراق بأسرع وقت ممكن.

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وذكر بيان للسفارة العراقية في بيروت:" تسلّمنا مساء اليوم ، جثمان النائب العراقي السابق أحمد العلواني من الجانب اللبناني، بناء على طلب ذويه، بعد صدور تقرير الطبيب الشرعي اللبناني الذي بين أسباب الوفاة".
وأضاف البيان أنه "بعد ظهور نتائج فحص الحمض النووي (DNA)، التي أُجريت على عينات مأخوذة من الجثة، التي تطابقت مع العينات المأخوذة من نجله، بما يؤكد هويته، وكذلك نتائج فحص التصوير الطبقي المحوري للجثة، حيث ستُسلم نسخه من تقرير الطبيب الشرعي إلى ذويه".

وأشار البيان إلى أن "السفارة شرعت باستكمال الإجراءات اللازمة لنقل جثمان المغدور إلى العراق بأسرع وقت ممكن".

وتابع البيان، أنه "من جانب آخر، تتابع السفارة عن كثب التحقيقات الجارية بالتعاون بين الأجهزة القضائية والأمنية المعنية في البلدين، والتي تسير بشكل حثيث، لمعرفة ملابسات الحادث وكشف الجناة".

واختتم البيان:"نكرر شكرنا وتقديرنا للقضاء اللبناني والأجهزة الأمنية اللبنانية على التسهيلات المقدمة والتعاون التام مع السفارة".

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